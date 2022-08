A fare la differenza l’anno prossimo sarà proprio il Canone Rai, che subirà dei cambiamenti, infatti non si dovrà più pagare sulla bolletta della luce. Proprio per questo motivo si pensa ad un aumento dell’importo. Nel 2022 è stato di 90 euro. Andiamo ora a vedere cosa potrebbe succedere. Alcuni pensano che questa tassa potrebbe anche triplicare.

Canone Rai, siamo a rischio aumenti: ecco cosa sta succedendo

Come stavamo dicendo, l’anno prossimo il Canone Rai 2023, non si dovrà più pagare con la bolletta della luce, proprio per questo si pensa che ritornerà l’evasione fiscale e che quindi l’importo sia maggiore proprio per questo motivo. Infatti, prima che venisse pagata sulla bolletta, questa tassa sulla televisione non veniva pagata da tutti, ma molti si rifiutavano.

C’è da dire che non verrà mai triplicato, ma potrà comunque subire qualche aumento. Si pensa anche ci potrebbero essere delle novità strutturali sull’abbonamento Tv. Ad esempio, si vociferava, qualche mese fa, che voleva introdurre la tassa anche a chi possedeva smartphone e tablet.

Sicuramente, quasi per certo, questa tassa sulla televisione, l’anno prossimo non ci sarà più sulla bolletta, perché è considerato un onere improprio. Ma non si sa molto altro, non si sa se effettivamente ci saranno degli aumenti oppure no.

Alcuni pensano che si potrebbe pagare il Canone di nuovo con il bollettino, mentre altri con il 730. Sono però cose che non si possono prevedere, quindi dobbiamo solo aspettare e vedere come lo stato decide di agire, per farci pagare questa tassa. L’unica cosa certa è l’esclusione della bolletta della luce per onere improprio.

Ovviamente alcune persone sono esonerate da questo pagamento e la domanda di esonero si può fare due volte all’anno se si fa parte di alcune categorie ben specifiche. Il primo esonero si può chiedere ad inizio anno, mentre il secondo a metà anno.