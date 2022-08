Il colesterolo è un grasso che troviamo nel sangue che viene in maggior parte generato dall’organismo, mentre in piccola parte viene inserito con la dieta. Mentre, in misure fisiologiche, il colesterolo è implicato in svariati processi importantissimi per il corretto meccanismo dell’organismo, quando è presente in quantità sovrabbondante costituisce uno dei fattori di rischio maggiori per le malattie cardiache.

Il colesterolo in eccesso, difatti, tende a depositarsi sulle pareti delle arterie, causando la formazione di lesioni che le condensano e le irrigidiscono. Tale processo, chiamato aterosclerosi, può portare nel tempo alla composizione di placche vere e proprie, che intralciano, o bloccano del tutto, il flusso sanguigno, con derivati rischi a carico del sistema cardiovascolare.

Il colesterolo alto è legato a più grande rischio cardiovascolare, dunque, è davvero fondamentale monitorarlo e mantenerlo tra i valori di riferimento, migliorando le proprie consuetudini. Le cause principali dell’ipercolesterolemia, difatti, sono da ricercare proprio nello stile di vita, nella dieta e nella genetica.

Colesterolo alto: ecco 5 cose che lo abbassano in tempi brevi

Diverse persone hanno una predisposizione a produrlo in abbondanza, ma, in ogni caso, una dieta bilanciata e una regolare attività fisica possono fare davvero la differenza. Poi, vi sono alcuni alimenti e rimedi naturali che possono soccorrere nel migliorare i valori del colesterolo. Vediamo adesso cinque cose che possiamo afre per migliorare il nostro stile di vita e diminuire il colesterolo. La prima cosa da fare è rimuovere le bibite e tutte le bevande zuccherate.

In generale, non esagerare con il consumo di zuccheri semplici e scansare tutti i prodotti confezionati e industriali. Poi, fare attenzione ai metodi di cottura. Evitare la frittura e cuocere gli alimenti piuttosto al vapore, bolliti e al forno, insaporendo il piatto con spezie ed erbe aromatiche, anziché che con sale e grassi. La terza riguarda chi ama mangiare carne.

Questi difatti dovrebbero scegliere le carni magre e non esagerare con le quantità. Importante è anche consumare perlomeno due porzioni di verdura al giorno. È raccomandata una cottura al vapore che consenta di conservarne nutrienti e proprietà ed usare pochi condimenti, come olio extravergine di oliva e spezie.

Infine, evitare i piatti pronti, spesso troppo pieni di sale e grassi, e limitare moltissimo il consumo di insaccati. Ecco dunque cinque cose da poter fare per abbassare i livelli di colesterolo.