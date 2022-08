“Sapersi comportare” nei contesti più disparati difficilmente può essere considerato semplice dal principio, sopratutto se siamo naturalmente portati ad essere un po’ troppo sprezzanti ed indisponenti, a causa di atteggiamenti o parole che scaturiscono emozioni non positive negli altri. Solitamente l’indisponente è “percepito” come tale quando non evidenzia la capacità o la volontà di regolare alcuni modi di fare “eccessivi”. Ma in alcuni casi gli indisponenti, anche le donne che sono degne di questa definizione, sembrano quasi farlo apposta! Quali sono queste donne così indisponenti?

Le donne più indisponenti dello zodiaco! Attenzione!

Vergine

Vergine non è indisponente perchè provoca ma perchè è realmente difficile da mettere in difficoltà. Donna dalle grandi capacità comunicative, la Vergine potrebbe tenere testa a tutti, seguendo una logica difficile da attaccare, ed essendo consapevole di questa dote, spesso non si tira indietro quando c’è da assumere una certa superiorità. Se qualcuno viene percepito come “poco sagace”, Vergine non addolcirà la pillola e renderà chiara la propria opinione.

Gemelli

Può essere considerata alla stregua di un “dito nella piaga” perchè non sembra minimamente avere sensibilità nei contesti più formali, ma in realtà c’è poco da arrabbiarsi. E’ una donna a che a larghi tratti non è in grado di comprendersi neanche da sola in quanto a percezione del “dove si trova”. Spesso distratta e incoerente, bisogna avere molta pazienza con la Gemelli.

Cancro

Gentile ed educata fino a che non si prova a “ferirla”, Cancro diventa insensibile, fastidiosa e anche decisamente vendicativa, dimenticando di vestire i panni di quella “buona”, e quindi facendo sorgere più di qualche dubbio sulla propria autenticità.