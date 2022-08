Il POS costituisce una forma di strumento che fa sostanzialmente da “intermediario” tra acquirente ed esercente, in quanto fornisce un “mezzo” che permette una transazione monetaria. Del resto il nome sta a indicare Point of Sale, in inglese Punto di Vendita, e rappresenta un oggetto già molto comune, utilizzato da molti anni sopratutto da chi vende beni o servizi, ma che nelle ultime settimane ha portato a nuove proteste da parte di diverse categorie professionali.

POS: se ti capita questa cosa durante il pagamento fai attenzione

Infatti seppur molto diffuso, il POS non è realmente presente ed utilizzato presso le categorie sopracitate, sopratutto per quanto riguarda quelle più tendenti ad effettuare operazioni di piccola entità. Il contante infatti risulta essere ancora la “fonte di denaro” principale, sopratutto per le persone non giovanissime e quelle più legate al concetto di moneta e banconota, ma è anche un metodo utilizzato per eludere i controlli fiscali.

Il POS è stato reso di fatto obbligatorio addirittura dal 2014 ma questa regolamentazione risulta essere stata percepita come tale solo di recente, a causa delle multe che sono state sviluppate a partire dallo scorso 30 giugno, per qualunque professionista o esercente che si rifiuta di effettuare un pagamento attraverso il POS dopo una richiesta da parte del cliente, oppure se il terminale non risulta essere presente, o ancora se viene additata la scusa di un malfunzionamento. In tutti questi casi sono previste due multe, una da 30 euro e una seconda corrispondente al 4 % dell’importo in questione.

Cosa fare se ci troviamo di fronte ad una situazione del genere? Se l’esercente dimostra effettivamente l’impossibilità di far funzionare il POS in maniera corretta, dimostrando quindi buona fede, non è il caso di effettuare alcuna segnalazione, in quanto un eventuale controllo non potrebbe in questo caso effettuare una sanzione.

In caso contrario la legge indica specificamente di contattare la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate per una segnalazione.