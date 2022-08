Gli anelli costituiscono una delle più antiche forme di oggetto estetico, da sempre utilizzato come forma ornamentale, ma anche oggetto distintivo, specificamente realizzato in varie forme e materiali, ma sempre con lo scopo di essere indossato da una delle dita della mano. Nell’accezione moderna, si fa riferimento agli anelli in qualità di gioielli essendo sviluppati spesso con metalli e pietre preziose. Un anello può avere anche un significato culturale e simbolico, basti pensare alla famosa fede nuziale, che testimonia un legame certificato ufficialmente, ma in generale la maggior parte degli anelli trova una funzione meramente estetica. Alcuni anelli possono lasciare dei segni sulle dita, di vario colore, come i verde, ma perchè accade e come evitare questo fastidioso effetto?

Gli anelli ti lasciano il dito verde? ecco come risolvere il problema

Prima di tutto, perchè alcuni anelli lasciano il caratteristico colore verde? Questa “traccia” evidenzia una presenza di rame nell’anello, non a caso questa tendenza si manifesta con l’utilizzo di anelli di bigiotteria, ma anche quelli sviluppati in leghe metalliche più pregiate.

L’effetto deriva dall’azione del rame che a contatto con l’ossigeno per formare ossido di rame, o verderame che è per l’appunto di colore verde, ma anche le leghe di argento sviluppano questo effetto, a causa di alcuni acidi provocano l’ossidazione dell’argento, che produce un effetto simile sul dito. In entrambi i casi questo è solo estetico, e “sparisce” dopo alcuni giorni di mancato utilizzo dell’anello, sebbene alcune persone possono manifestare eruzioni cutanee in corrispondenza dell’anello indossato.

Per evitare ciò, oltre a “cambiare” anello, scegliendone uno realizzato in oro sufficientemente pregiato, oppure in acciaio inossidabile, è possibile utilizzare un ingegnoso espediente, costituito dal comune smalto per unghie trasparente, che va applicato nella parte interna dell’anello, così da fare da “barriera” tra l’oggetto e la pelle.

Questo semplice trucco impedirà sia lo scolorimento ma anche eventuali eruzioni cutanee, anche se tenderà a “consumarsi” con il tempo ed andrà quindi riapplicato di tanto in tanto.