Bitcoin ha sempre avuto un andamento del valore difficilmente pronosticabile dalla maggior parte degli esperti, perchè come tutte le valute basate su crittografia, il valore è legato principalmente al “successo” presso gli investitori, facendola semplice, più persone si “prodiga” ad acquistare Bitcoin e più il valore sale, di contro quando avviene il contrario, il valore scende. Il concetto di Crypto è nato proprio con Bitcoin alla fine degli anni 2000, concretizzando una tipologia di valuta che oggi è estremamente diversificata ma che non può essere considerata tale sotto tutti i punti di vista.

Crypto moneta

Bitcoin infatti, come tutte le criptovalute non è gestita da un’ente centrale, governo, banca o qualsivoglia entità, ed è per questo che il valore è estremamente volatile, fattore che costituisce il suo più grande pregio ma anache il peggiore difetto, come evidente in questo periodo.

Dopo aver goduto del proprio picco di valore tra il 2020 ed il 2021 (Bitcoin ha sfiorato i 70 mila euro per singolo BTC), la principale criptovaluta ha sofferto di una tendenza ribassista a partir dalle fasi finali dello scorso anno e il 2022, sopratutto per eventi come la guerra in Ucraina, hanno portato tantissimi investitori a focalizzarsi su altre risorse.

Quanto vale Bitcoin oggi? La risposta sconvolge tutti

Il valore in questo periodo estivo è calato sotto la soglia dei 20 mila dollari, e dopo qualche timida ripresa, ad oggi il valore è pari a 21.455 dollari statunitensi. Bitcoin come le principali criptovalute come anche Ethereum sono oramai legate al tradizionale mercato azionario, trovandosi quindi in una condizione ibrida tra valuta tradizionale (sotto forma di “bene economico”) e qualcosa che non viene ancora ben accettato dai governi più tradizionali.

Secondo molti c’è da essere comunque ottimisti in quanto a fragorosi crolli sono spesso seguite importanti impennate, come testimonia la storia recente di Bitcoin, che resta comunque la principale risorsa crypto.