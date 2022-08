Donne, indispensabili protagoniste della nostra vita, in una maniera o nell’altra, spesso dotate di una personalità difficile da comprendere anche per i più scafati, e indubbie protagoniste di tantissimi contesti, possono essere anche pericolose sotto vari punti di vista. Non per forza da quello “reale”, in quanto si può essere effettivamente portatrici di problemi sotto vari punti di vista e secondo lo zodiaco, è relativamente facile indicare quali sono le donne più pericolose semplicemente analizzando i vari segni zodiacali.

Queste sono le donne più pericolose secondo lo zodiaco. Le conosci?

Toro

Poco romantiche, ma al contempo gelose e relativamente possessive. Toro quando si invaghisce di qualcuno inizia già a programmare come deve essere la vita di coppia “eventuale”. Se in altri ambiti mette pochi “paletti”, in amore la Vergine è una donna molto decisa e se contraddetta può realmente diventare pericolosa e vendicativa. Meglio comprenderlo da subito.

Pesci

Alcune Pesci (meglio sottolinearlo, alcune) hanno purtroppo una tendenza a “fissarsi” con una persona, sopratutto se si tratta di qualcuno che può averle respinte in amore. Non per forza diventano stalker ma indiscutibilmene fanno fatica ad accettare la realtà delle cose, condizione che è tipica di un segno così sensibile ed emotivo come Pesci.

Cancro

Non tutti potrebbero concordare o essere a conoscenza di ciò, ma la Cancro è decisamente egoista, o almeno lo diventa nell’ambito sentimentale. Comprende, spesso a causa di delusioni passate, che nessuno può provvederei ai suoi bisogni se non lo fa lei, quindi anche se dimostra un apparente altruismo, fondamentalmente pensa a se stessa.