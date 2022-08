Fin dalla notte dei tempi la domesticazione delle specie vegetali, come alberi da frutto ma anche quelle inerenti alla coltivazione delle misure di sostentamento principale, che hanno costituito un passo fondamentale per la specie umana, da “mobile”, in continuo movimento per trovare zone dotate di cibo, a sedentaria proprio con la capacità sempre maggiore di saper sviluppare forme di apporvvigionamento. Le piante sono fondamentali anche per ottenere una immensa diversificazione di beni e prodotti, ma non tutte sono remunerative come altre. Quali sono le piante che possono portare ad un guadagno più cospicuo?

Queste piante sono quelle che valgono più soldi: ecco quali

Realtà come quella europea è relativamente “al sicuro” dal punto di vista delle piante da approviggionamento alimentare, pur essendo dipendente di numerose varianti che non crescono nativamente sul territorio. Con la sempre maggior attenzione verso l’ambiente, sono soprattutto le coltivazioni a ridotto impatto ambientale ad essere quelle più remunerative, anche per una richiesta di prodotti associati che è sempre più elevata.

Ad esempio, coltivare lo zafferano, da sempre una pianta che è indispensabile per il ruolo di “aroma”, risulta essere in questo periodo particolarmente conveniente, anche se far crescere questa specie non è semplicissimo, in quanto è una pianta che necessita di un terreno mediamente asciutto e ben drenato, spesso viene coltivata in serra, ma che a seconda delle varietà può portare guadagni importanti. Un grammo di zafferano “raffinato” adibito all’uso alimentare vale da circa 6 euro fino a 30 euro.

Altre nicchie di mercato sono riscontrabili nelle piante esotiche ma piuttosto conosciute come il bambù, specie di origine asiatica estremamente diversificata nelle varianti e nelle dimensioni, ma un esemplare in buone condizioni può superare al dettaglio anche valutazioni superiori alle centinaia di euro. La difficoltà sta far crescere le varianti che risultano compatibili per il nostro habitat.

Non è quindi semplicissimo, ma è sicuramente possibile adottare soluzioni remunerative.