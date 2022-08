Tosse: quando capire se è COVID? tutte le indicazioni dell’esperto

La tosse secca e persistente è sintomo di Covid-19, la quale si protrae per un lungo periodo di tempo senza che ci sia presenza di muco. Chiunque abbia avuto un raffreddore sa quanto possa essere fastidiosa la tosse. La tosse è la reazione dell’organismo a qualcosa che percepisce come una minaccia.

Quando si contrae un virus o un batterio, il sistema immunitario lo identifica come un invasore e produce muco per intrappolare le particelle estranee ed espellerle dal corpo. La tosse aiuta a espellere il muco dai polmoni e a liberare le vie respiratorie in modo da poter respirare di nuovo. Tuttavia, alcune persone si sentono a disagio quando hanno una tosse persistente, perché sanno che potrebbe essere un segno di qualcosa di più grave.

La variante Omicron porta con sé una tosse secca e persistente che dura per un bel po’ di tempo. La tosse però non è funestata dalla presenza del muco e quindi crea anche una sensazione di mancanza di aria. Ma la tosse secca può comparire anche in seguito a un’allergia e quindi va monitorata e dichiarata al proprio medico curante. Solo in questo modo è possibile scoprire la vera origine del problema.

Controllare i sintomi della tosse

Quando la problematica diventa persistente, bisogna sempre indagare sulla causa. Le cause sono molteplici, ma la maggior parte di esse indica un problema che richiede un trattamento. Se si sente un sibilo quando si respira, può significare che c’è un accumulo di muco nei polmoni. Ciò potrebbe essere dovuto all’asma, alle allergie o a un’infezione batterica.

Alcuni tipi di tosse sono accompagnati da mancanza di respiro, in particolare se si tratta di un’infezione batterica come la polmonite o, appunto, il Coronavirus. In questo caso, il problema persiste e fatica ad andarsene. Una tosse secca accompagnata da dolore al petto può essere il segno di una patologia sottostante, come una malattia cardiaca o un cancro ai polmoni.

In caso di persistenza , è sempre opportuno consultare un medico. Alcuni tipi di tosse indicano una condizione grave che richiede un trattamento tempestivo. In caso di Covid-19 la tosse dovrebbe essere accompagnata da altri sintomi come, per esempio, la febbre alta. In questo caso è opportuno fare subito un tampone molecolare per capire se siamo stati contagiati. Questo eviterà di diffondere il virus all’interno del nostro nucleo familiare o lavorativo.

Controllare i polmoni con un test

Un test della tosse può aiutare il medico a determinarne la causa. Esistono diversi tipi di test, tra cui l’esame dell’espettorato, i test di respirazione e le scansioni polmonari. Il test dell’espettorato esamina il colore e la consistenza del muco nei polmoni. Se il medico sospetta un’infezione batterica, può inviare l’espettorato a un laboratorio per analizzarlo.

Un test di respirazione esamina la capacità dei polmoni di scambiare ossigeno e anidride carbonica. Il medico ci chiederà di respirare in un tubo mentre analizza la nostra respirazione. Infine, la scansione polmonare utilizza sostanze radioattive per esaminare i polmoni alla ricerca di anomalie o la presenza di un tumore.