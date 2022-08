Se soffri di diabete, questo è il miglior pesce che puoi mangiare

Il miglior pesce che puoi mangiare quando soffri di diabete e patologie a esso collegate è il cosiddetto pesce azzurro. Quando si soffre di diabete, infatti, l’organismo non è in grado di utilizzare correttamente gli zuccheri. Di conseguenza, gli zuccheri in eccesso vengono immagazzinati nel corpo e portano a livelli elevati di zucchero nel sangue. Mangiare pesce ricco di acidi grassi omega-3 può aiutare a stabilizzare la glicemia e a ridurre la resistenza all’insulina riducendo i livelli di trigliceridi.

Gli omega-3 possono anche ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. Oltre a migliorare la salute, il pesce è anche un’ottima fonte di proteine e di vitamina D. Quando si soffre di diabete, è importante scegliere i tipi di pesce giusti in modo che non influiscano negativamente sui livelli di zucchero nel sangue.

Mangiare più pesce con omega-3

Quando si soffre di diabete, è importante scegliere i tipi di pesce giusti in modo che non influiscano negativamente sui livelli di zucchero nel sangue. Il salmone è una delle migliori fonti di omega-3 ed è un’ottima scelta per le persone con diabete. Il salmone può contribuire a ridurre la resistenza all’insulina e ad aumentare la sensibilità alla leptina, favorendo la perdita di peso.

Inoltre, il salmone è una buona fonte di proteine e di vitamina D, che può aiutare a prevenire la perdita di massa ossea. Lo sgombro è un’altra ottima scelta per le persone con diabete. Ha un elevato contenuto di omega-3 e proteine, ma è povero di calorie e grassi. Le sardine sono un’altra buona scelta per chi soffre di diabete perché sono ricche di calcio, magnesio, potassio e vitamina B1. Altri tipi di pesce che sono buone fonti di omega-3 sono le aringhe, le acciughe e la trota.

Nel consumo del pesce dobbiamo fare attenzione a non assumere troppo mercurio. Il mercurio è una sostanza tossica che può essere dannosa per la salute. I pesci ad alto contenuto di mercurio sono lo squalo, lo sgombro reale, il pesce tegola, il pesce spada e il tonno non inscatolato. Altri tipi di pesce che contengono una quantità moderata di mercurio sono il branzino, la trota d’acqua dolce, il salmone e il merluzzo. I pesci che contengono una bassa quantità di mercurio sono il merluzzo, il granchio, l’halibut, l’eglefino, le ostriche, le capesante, i gamberi, il salmone (in scatola o fresco), le sardine, l’alosa e il dentice. Pertanto, mangiamo pesce non più di 2/3 volte a settimana, alternando il consumo di carne, legumi e cereali.

Il miglior pesce

I gamberi sono una varietà di gamberetti molto povera di calorie e di grassi e sono una buona fonte di proteine, di vitamina B12, di vitamina D e di selenio. Il salmone è una varietà di pesce che può contribuire a proteggere dal diabete e dalle malattie cardiache. I batteri nocivi possono contaminare il salmone crudo, quindi è importante acquistare salmone fresco e cucinarlo correttamente. Il tonno è un tipo di pesce ad alto contenuto di mercurio e deve essere consumato con moderazione dalle persone con diabete.