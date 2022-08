La gelosia rappresenta una condizione naturale che va comunque limitata, sopratutto per alcune personalità che tendono un po’ a perdere il controllo di questo “sentimento”, che è tra i più difficili da tenere a bada. La gelosia nei confronti di una persona amata infatti evidenzia una forma di legame ma in quantità eccessiva crea problemi, anche se non si tratta dell’unica tipologia di questo tipo. Si può essere anche gelosi dei propri spazi, solitamente definizione che trova senso nel termine territoriale. Una persona territoriale si troverà per forza di cose a disagio quando una persona è pronta ad “invadere” anche solo in minima parte la vita personale dell’individuo. Quali sono i segni territoriali dello zodiaco?

Ecco i segni più territoriali dello zodiaco. Sai quali sono?

Toro

A volte è difficile relazionarsi in maniera sana con Toro, che se da una parte è abbastanza geloso e “prepotente” in amore, non tollera invasioni vere e proprie del proprio territorio, che può essere simboleggiato dalla propria vita, come hobby. Toro non “tollera” le intrusioni, in sostanza.

Vergine

Vergine non ama essere giudicato e anche se prova e spesso riesce ad essere “trasparente”, si considera offeso se qualcuno prova ad indagare a proposito dei propri affari personali. Non ama le cose spettacolari, è un segno schivo ma che non va mai giudicato in modo aperto.

Leone

E’ un vanesio e un egocentrico, ama le battute, sia farle che riceverle ma ha bisogno sempre di percepire “spazio” attorno a se, in ogni circostanza e in ogni caso. Leone deve “brillare di luce propria”, se viene oscurato diventa piuttosto scostante.