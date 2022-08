Telepass da qualche tempo ha trovato la prima forma di “concorrenza”, ossia un’altra forma di servizi di gestione del pagamento automatizzato dei pedaggi autostradali, che corrisponde al nome di Unipolmove. Telepass continua a detenere una forte componente “culturale”, essendo stata la prima e l’unica per tantissimo tempo nel proprio settore di competenza, al punto che il termine stesso dell’azienda omonima viene naturalmente associato proprio al pedaggio autostradale.

Telepass, cosa succede se non suona la seconda volta? Ecco la risposta

Il funzionamento di base è relativamente semplice ed è cambiato abbastanza poco nel corso degli anni, che hanno portato sopratutto ad una forma di miglioramento generale del servizio, che cont oggi milioni di utenti. Il tutto è gestito da un transponder situato in un contenitore di plastica programmato per comunicare con il ricevitore di segnale presente a bordo di un casello Telepass che, associato ad un profilo di un utente, a sua volta a una specifica targa di un veicolo. Al momento della “comunicazione” tra i dispositivi il transponder emette dei suoni, uno all’entrata della corsia del casello e uno quando il veicolo è in prossimità dell’uscita, ma cosa succede se il Telepass non suona una seconda volta?

Questo indica una problematica legata al funzionamento che può essere legato al nostro dispositivo (anche se i guasti del transponder sono rarissimi, più probabilmente può configurarsi una situazione di pile scariche, dopo qualche anno di utilizzo), oppure essere inerenti al casello che a causa di problemi tecnici può non aver “segnalato” il transponder. Non bisogna assolutamente procedere in retromarcia, nel tentativo di cambiare corsia in quanto questa azione è severamente vietata in autostrada, ed è punita con una multa e la decurtazione di punti dalla patente.

In caso di problemi legati al sistema di rilevamento che non ha riconosciuto il veicolo bisogna invece segnalare il tutto presso il casello, premendo l’apposito tasto rosso e rendendo presente il problema. Se questo persiste è essenziale recarsi presso un Punto Blu per effettuare un controllo sul dispositivo in nostro possesso. La sostituzione è gratuita.