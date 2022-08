In molti casi il nostro carattere “di base” contraddistingue gran parte dei nostri comportamenti, al netto dei contesti che affrontiamo e dalla maturità di cui siamo dotati. E gli eventi, soprattutto quelli di grande portata, come può essere stata la pandemia, che ha condizionato la vita di tutti negli ultimi anni, evidenzia ciò in modo particolare. Se per moltissimi gli obblighi e le restrizioni, come quella di non uscire di casa hanno rappresentato qualcosa di anche traumatico nel medio e lungo termine, la cosa è stata meno dura per i pantofolai, personalità che sono a proprio agio in contesti tranquilli, spesso “casalinghi”. Quali sono secondo lo zodiaco questi segni, i pantofolai per eccellenza?

I segni pantofolai secondo lo zodiaco, sai quali sono?

Capricorno

Quasi inaspettatamente per alcuni Capricorno si rivela essere molto legato al concetto di “ambiente familiare”, ma anche se si trova da solo, ha un bisogno molto forte di trovare tranquillità e stabilità almeno per una parte della giornata. Capricorno costituisce quindi il pantofolaio che tende ad esserlo quando deve “ricaricare le batterie”.

Sagittario

E’ un amante dell’aria aperta, ma riesce a trovare la pace anche e soprattutto in ambienti calmi, placidi e tranquilli. Sagittario è generalmente così di natura, una persona che raramente cede al nervosismo e per questo motivo si trova a “combattere” una condizione spesso sfavorevole. E lo fa anche tra le “mura amiche”, dove trova pace e serenità.

Scorpione

E’ un segno pratico, che ama stare comodo negli ambienti dove può stare a proprio agio e non ama le costrizioni. Non ha problemi a relazionarsi in contesti “formali” ma ha un concreto bisogno di stabilità, che può ottenere solo a tratti isolandosi e trovando un po’ di pace.