Il significato e l’utilizzo del termine “ingombrante” è solitamente legata ad un concetto fisico, ossia quando qualcosa tende ad occupare un volume elevato, sopratutto se in condizione alla dimensione effettiva. Eppure, anche dal punto di vista “caratteriale” esistono persone che sono dotate di una personalità così “grande” che sono percepite come ingombranti. Questo può assumere coonnotazioni sia positive che negative, ma è impossibile non notare i segni che sono percepiti come ingombranti da quasi tutti.

Questi sono i segni più “ingombranti” dello zodiaco. Sono questi!

Gemelli

Qualsiasi cosa fa, appare caotica ma segue una logica che solo Gemelli riesce a seguire e comprendere senza confondersi da solo. Però dall’esterno questo fa apparie Gemelli come caotico, confusionario e le sue azioni sono spesso costellate da una sorta di “ingombro”. Difficile che un rappresentante di questo segno riesca effettivamente a far convivere l’efficienza con la discrezione.

Leone

Leone non dovrebbe stupire, in quanto si tratta di un segno che spesso “vuole” letteralmente apparire ingombrante. Secondo il Leone medio qualsiasi “pubblicità” è positiva e non è assolutamente nato per nascondersi in tutti i casi. Leone rappresenta lo stereotipo della personalità che da sola potrebbe riempire una stanza.

Pesci

Pesci pensa spesso di essere discreto ma il proprio carattere è così ampio e diversificato che qualsiasi cosa fa risulta percepibile anche dall’esterno. E’ empatico, sensibile ma tende anche ad avere diverse “fisse”, soprattutto quando le cose non vanno per il verso giusto. Difficile percepire Pesci come calmo nelle condizioni critiche, meglio quando le cose vanno bene.