Se stai a Roma e vuoi andare in spiaggia, ecco alcune destinazioni ideali

Agosto sta per volgere al termine, ma le giornate di caldo afoso ancora non smettono. La maggior parte delle persone sta rientrando verso casa, ma la voglia di andare al mare ancora non passa. Ecco qui qualche spiaggia che si può raggiungere facilmente vicino Roma.

Spiaggia di Ladispoli

La spiaggia di Ladispoli è famosa per il colore nero della sua sabbia, a causa delle componenti ferrose in essa presenti, e che risultano molto benefiche al nostro corpo. Solitamente molto affollata nel periodo estivo, Ladispoli è a soli 40km da Roma e quindi raggiungibile a meno di un’ora di macchina dalla capitale. Qui avrai la possibilità di sostare sia nelle spiagge libere che affittare sdraio e ombrellone in uno dei tanti stabilimenti presenti su tutto il litorale. Inoltre, la spiaggia è raggiungibile in meno di un’ora con la macchina, oppure tramite il treno regionale che parte da Stazione Trastevere.

Spiaggia di Santa Severa

La spiaggia di Santa Severa si trova nel comune di Santa Marinella, e dista soli 50 km da Roma, circa 40 minuti in macchina. Inoltre, è una delle spiagge ad avere il litorale più lungo, ben 20 km! La spiaggia è nota per il suo caratteristico castello, risalente all’anno 1.000, in cui durante il regno dell’impero Diocleziano, furono uccisi la giovane martire cristiana Severa e i fratelli Calendino e Marco. Il mare è davvero uno dei più puliti del Lazio e solitamente molto meno affollato rispetto i litorali romani. Un consiglio è quello di rimanere fino al tramonto, in quanto qui sono davvero unici. La sabbia è chiara e fine, perfetta per famiglie con bambini, e inoltre vi è anche un tratto con sabbia nera ferrosa frequentata dai naturisti. Grazie alle sue onde perfette, Santa Marinella è diventata un vero e proprio punto di riferimento per i surfisti. Per praticarlo in sicurezza di consiglio lo spot Banzai Beach.

Lido di Ostia

La spiaggia di Roma per eccellenza, a soli 25km da Roma, il lido di Ostia è raggiungibile in media con meno di un’ora di auto. Perfetta sia per i romani che la conoscono a menadito, che per i turisti che invece ne conoscono molto meno le potenzialità. Quando a Roma si scoppia da caldo, la soluzione più rapida è quella di andare a fare un tuffo ad Ostia o ai suoi “Cancelli”. La spiaggia è lunga qualche chilometro, e presenta molte spiagge libere, in particolare nel lato a sinistra della rotonda di Ostia che troverete appena finito di percorrere in auto la Cristoforo Colombo, mentre a destra vi sono tantissimi stabilimenti balneari.