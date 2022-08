Il valore di Ethereum tra un mese potrebbe determinare il futuro positivo di molti investimenti. Questa criptovaluta è stata senza dubbio la protagonista del 2021, nell’autunno scorso il suo valore è arrivato oltre i 4 mila euro per unità.

Ovviamente quando si parla di valori sempre più positivi e soprattutto alti, si attirano molte persone, che incuriosite, incominciano a investire. Così da far alzare ancora di più il suo valore e a far diventare ancora più ricchi i primi investitori che hanno sempre creduto in ETH. Ma andiamo a vedere quanto varrà questa moneta virtuale tra un mese?

Ethereum, quanto varrà tra un mese? Ecco le previsioni pazzesche

Fare previsioni sul valore certo di una criptovaluta non è molto semplice, anzi è sicuramente impossibile. Sono da considerare vari fattori che interferiscono sia positivamente, che negativamente sul valore della moneta. Ad esempio a influenzare molto ultimamente è sicuramente la guerra che si sta svolgendo in Ucraina contro la Russia. Anche la crisi energetica è da considerare.



C’è da dire che la particolarità di Ethereum è nella sua natura, cioè il funzionamento è creato per non essere “fisso” ma è in continuo sviluppo e sempre più avanzato. Le transazioni infatti sono molto veloci e le operazione di mining richiedono anche meno energia rispetto alle altre criptovalute. Quest’anno, non è stato molto favorevole per Ethereum. C’è da dire però che non lo è stato per nessuna criptovaluta, le quali hanno perso davvero tanto valore. In particolare, Ethereum a giugno ha subito una forte decrescita, infatti il valore è di poco superiore a 1.300 dollari, ma molti sono convinti di un rialzo a breve. Ethreum avrà un aggiramento che porterà ad un cambio di protocollo, migliorando la piattaforma, rendendola più veloce e stabile.

Con il “The Merge”, cioè il passaggio dal proof-of-work al proof-of-stake, oramai prossimo, ci saranno dei miglioramenti per la moneta. Infatti i gestori di Ethereum hanno messo un termine ultimo a settembre. Quindi entro il prossimo mese ci dovrebbe essere un aumento del valore di questa moneta, anche del 50 % rispetto ai valori attuali.