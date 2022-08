Se vuoi ristrutturare casa, prova a chiedere il bonus di 48.000 €

Se hai in mente di ristrutturare casa, dovresti chiedere il bonus Casa di 48.000 euro. Scordati di ricorrere al Superbonus 110% le cui sorti sembrano ormai segnate. Se vuoi realizzare dei lavori in casa, senza spendere un capitale, dovrai prendere in considerazione un’altra soluzione.

Bonus Casa di 48.000 € per ristrutturare casa

Se riuscirai a terminare almeno il 30% dei lavori di ristrutturazione della tua villetta singola entro fine settembre, potrai ancora beneficiare del Superbonus 110%. Chi non ha modo di rispettare questa data sarà costretto a ricorrere a un’alternativa, per ottenere delle agevolazione uno sconto in ambito edilizio.

In questo caso, ti converrà richiedere il bonus Casa fino a 48.000 euro per portare avanti i tuoi lavori di restauro. Così facendo, riuscirai a risparmiare soldi e ottenere una riduzione interessante delle spese totali dei lavori di ristrutturazione. Non dovrai preoccuparti di perdere questa opportunità. Il bonus Casa 50% sarà disponibile fino al 31 dicembre 2024.

Una norma aggiunta alla Legge di Bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione fino a una somma massima di 48.000 euro, così da favorire più potenziali beneficiari. Ma in cosa consiste di preciso il bonus Casa?

Si tratta di una soluzione che ti consente di detrarre il 50% sul totale di somma delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione fino a 96.000 euro. Grazie al bonus Casa potrai ottenere una cifra di 48.000 euro che potrai destinare alle parti interne e a quelle esterne dell’immobile.

Un aspetto interessante del bonus Casa di 48.000 euro è di riguardare non soltanto i lavori di restauro veri e propri, ma anche eventuali interventi ordinari e straordinari di manutenzione e risanamento. Rientrano in questo tipo di agevolazione anche i lavori destinati alle autorimesse o quelli che servono a eliminare le barriere architettoniche.

Come richiedere il bonus Casa di 48.000 €

Grazie a una manovra dell’ex governo Draghi avrai due anni di tempo per poter sfruttare il bonus Casa 50%. La somma di 48.000 euro potrà essere ottenuta in differenti modi. Potrai ricevere il bonus sotto forma di detrazione d’imposta, Irpef, oppure potrai scegliere il meccanismo della cessione del credito o ancora optare per lo sconto in fattura.

In questo ultimo caso, vorrà dire che potrai beneficiare dell’agevolazione, ottenendo lo sconto al momento di pagare le spese complessivo. In questo modo, non sarà necessario anticipare nessuna somma di denaro prima che terminino i lavori di ristrutturazione.

L’importante sarà presentare tutti i documenti che dimostrino le spese effettive, nell’istante in cui richiederai il bonus Casa di 48.000 euro. Dovrai inoltre effettuare i pagamenti con metodi che siano tracciabili. Se, invece, preferirai optare per la detrazione Irpef da ripartire in 10 rate annuali, ti basterà inserire le spese che rientrano nel bonus direttamente nel modello 730, al momento della dichiarazione dei redditi.

Infine, potrai decidere di trasformare la detrazione in un credito d’imposta. In questa maniera potrai usare il meccanismo della cessione del credito e ricevere il bonus sotto forma di sconto sulla fattura dell’azienda edilizia che ha svolto i lavori.