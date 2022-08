Calabria da scoprire: ecco le spiagge dal mare cristallino

La Calabria è una delle mete più ambite per le vacanze estive. Con i suoi quasi 800 km di costa, bagnata dalle acque del Mar Ionio e del Mar Tirreno, la Calabria è una terra che stupisce per la varietà dei suoi paesaggi. Romantiche insenature, falesie a strapiombo sul mare, rocciose baie solitarie e spiagge di sabbia bianca finissima in cui regalarsi dolcissime ore di relax e godersi al meglio il sole delle vacanze estive. Ma quali sono le spiagge più belle? Scopriamolo insieme.

Grotticelle, Capo Vaticano

Una delle spiagge più belle in Calabria, è Grotticelle. Fra graniti, macchia mediterranea e angoli di paradiso in mezzo a un mare cristallino, sulla costa tirrenica della Calabria, le tre baie di Grotticelle, che culminano con il promontorio di Capo Vaticano, non potranno che catturarvi: sarete rapiti prima dal bellissimo contrasto cromatico che il verde della vegetazione sulle rocce crea incontrando le acque turchesi e la spiaggia bianca di sabbia sottile, poi dagli aromi speziati del timo, del mirto e del rosmarino della macchia, che profumano l’aria. Possiamo garantire per voi: l’atmosfera è di quelle da togliere il fiato.

Le Castella, Isola di Capo Rizzuto

Spostandoci sulla costa ionica, andiamo a scoprire un’altra delle spiagge più belle della Calabria, Le Castella. Questo è un posto incantato, in cui la storia si fonde col mito. La tradizione racconta dell’esistenza di sette castelli distribuiti in diverse isolette di un arcipelago, ormai sott’acqua, e sembra che il nome venga proprio da qui. Una delle isolette, Ogigia, pare sia stata niente di meno che la dimora di Calipso, come ci narra Omero, e pare dunque che sia passato di qui Ulisse. La spiaggia, dominata dalla fortezza aragonese, è un posto tutto da vivere: godetevi qui le ore più belle della giornata e poi concedetevi una cenetta di pesce fresco nei ristoranti della zona. Non chiederete nulla di più, credeteci.

Marina dell’Isola, Tropea

Situata tra la rocca di Isola Bella e la spiaggia della Rotonda, Marina dell’Isola è una delle spiagge più belle e suggestive della Calabria. Potete raggiungere la sua sabbia bianca e il suo mare cristallino dalla bellissima quanto scenografica Tropea, scendendo dalla rocca dominata dalla chiesa di Santa Maria dell’Isola, attraverso dei vicoli e delle scalinate molto strette. Una volta arrivati in spiaggia, dopo un bel bagno ristoratore, provate una delle delizie gastronomiche del posto, come i “surici fritti” o la cipolla rossa di Tropea, omaggiata da una famosa sagra estiva. La gastronomia calabrese è una delle migliori e delle più saporite d’Italia. Diciamo che qui sarà veramente facile soddisfare tutti e 5 i sensi, mettete solo in conto grandi folle durante i mesi estivi.