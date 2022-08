Vi sono diversi momenti nella giornata in cui ci pare di scordarsi le cose. Tale strana sensazione quasi sempre si rinnova in occasione di considerevoli appuntamenti. Per esempio, quando si studia per un esame universitario, sebbene si abbia alle spalle settimane di studio e concentrazione, si arriva alla data fatidica con la certezza di non ricordare più nulla.

Capita anche a lavoro o in famiglia: gestire i figli, la spesa, le mille cose da fare. La memoria è uno degli aspetti più affascinanti del meccanismo del cervello, è una funzione cognitiva vitale che tende a indebolirsi con il passare del tempo.

Tuttavia, la ricerca scientifica è d’intesa sul fatto che si possono prevenire le malattie senili con uno stile di vita più moderato, stile di vita nel quale la giusta alimentazione gioca un ruolo decisivo. In questo caso possono venirci incontro gli alimenti, si avete capito bene, ci sono cibi che possono stimolare e migliorare la memoria. Oggi vedremo quali sono i migliori.

Ti dimentichi spesso le cose? Ecco alcuni cibi che migliorano la memoria

Partiamo con i broccoli. Questa verdura è valutata come una vera e propria illustre star del benessere, aderendo alla famiglia delle crucifere, e come tale non dovrebbe mai mancare nella vostra dieta insieme ai ravanelli, al cavolfiore, al crescione e alle cime di rapa. I broccoli comprendono colina, un nutriente importantissimo assimilabile per importanza alle vitamine del gruppo B, e la solita vitamina K.

Consumare spesso broccoli potrebbe portare a una migliore protezione dalle malattie senili neurodegenerative, come il Morbo di Alzheimer. Lo stesso vale per i cavolini di Bruxelles.

Poi, abbiamo le noci. La noce è un seme pieno di acidi grassi, vitamine e minerali. Soprattutto la presenza di vitamina E è bastante a diminuire, nel lungo periodo, la rilevanza delle malattie neurodegenerative. Essendo alimento calorico va misurato nell’introito calorico generale dei pasti, ma è certamente meglio mangiare qualche noce che uno snack confezionato zeppo di sale e conservanti. Infine abbiamo il cioccolato fondente amaro.

Pieno di flavonoidi, il cioccolato extrafondente racchiude cacao, che ha dei ben conosciuti effetti antiossidanti come quelli prodotti dal caffè o dai frutti di bosco. Con un elevata concentrazione di cacao difende la memoria e frena gli effetti dell’invecchiamento, pareggiando persino nei casi di privazione del sonno.

Dovrebbe far parte di una dieta anti-aging. Ecco dunque i migliori alimenti alleati della memoria.