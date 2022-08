Era già conosciuto il ruolo fondamentale che hanno gli alberi nel diminuire emissioni di CO2 e guerreggiare lo smog delle nostre città. Un odierno studio di Coldiretti rivela come, tuttavia, diverse specie siano più efficienti per lo scopo rispetto ad altre. Le prestazioni degli alberi anti-smog sono realmente impressionanti.

Basti pensare che sono in grado di assorbire quasi 4000 chili di anidride carbonica (CO2) nel periodo di vent’anni di vita, frenano anche le micidiali polveri sottili PM10 e calano la temperatura dell’ambiente confinante durante le estati più calde. Oggi vedremo i migliori arbusti specializzati nel ridurre lo smog. Iniziamo la nostra lista.

Piantando questi alberi che purificano l’aria, aiuterai il pianeta: ecco quali sono

La Betulla verrucosa è in grado di svilupparsi sui terreni più impervi. Era valutata come un albero sacro presso i Celti e le tribù germaniche. Anch’essa in grado di aspirare 3100 chili di CO2 dall’aria. Il Ginkgo Biloba assorbe 2800 chili di CO2. Fornisce una fondamentale protezione contro gas, polveri e afa, adattandosi a tutti i tipi di terreno (compresi quelli urbani).

Parliamo di un albero antichissimo, risalente addirittura a 250 milioni di anni fa. Il tiglio selvatico, riconosciuta come una specie eccellente nel catturare la Co2 e nel diminuire considerevolmente lo smog urbano, questo parente alto del tiglio è comunemente piantato nei giardini di città. Frassino comune, dallo sviluppo velocissimo, questo gigante verde può giungere fino a 40 metri di altezza ed inalare oltre 3000 kg di Co2 in 30 anni, oltre ad essere un ideale mangia-inquinanti dell’aria.

Tiglio nostrano, un gigante dalla crescita velocissima, molto presente nelle strade e nei parchi di città. Elevatissime capacità anti-inquinanti. Acero Riccio. Le caratteristiche di questa pianta sono le foglie fra i 10 e i 15 cm a punta ricurva.

L’acero assimila fino a 3800 chili di CO2 in vent’anni, mitiga l’inquinamento e abbatte le isole di calore in ambienti urbani. Abbiamo anche il Cerro, che, con i suoi 35 metri di altezza, assorbe in un ventennio fino a 3,1 tonnellate di anidride carbonica.

Ecco dunque i migliori alberi anti smog da poter piantare nei vostri giardini. Ciò non da benefici solo a voi ma a tutto l’ecosistema, quindi è molto importante piantarli e prendersene cura.