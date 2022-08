Questi sono i luoghi più belli italiani dove ammirare cieli stellati

A chi non piace guardare le stelle? Quante volte andiamo alla ricerca di un luogo un po’ più appettato dove poter ammirare il cielo stellato, lontano dalle luci della città? Ebbene ci sono diversi posti, in Italia, dove potrai avere l’occasione di assistere ad uno spettacolo mozzafiato. Vediamo quali.

Il cielo stellato in Italia

l territorio italiano offre tantissimi posti dove poter ammirare le stelle cadenti: basta salire in cima a una montagna oppure allontanarsi dai centri abitati e dalle grandi città per godere di un cielo limpido. Tra tutte le località ideali per guardare il cielo stellato di notte, ce ne sono alcune che hanno ottenuto la certificazione ufficiale di “Dark Sky Park” per la nitidezza del cielo, e location certificate tra i “Cieli più belli d’Italia” da Astronomitaly, la rete italiana del turismo astronomico.

San Vigilio di Marebbe

Il parco naturale di Fanes-Sennes-Braies a San Vigilio di Marebbe, è un luogo pieno di vasti altopiani e terrazzamenti incontaminati. Questo luogo mozzafiato., ha ottenuto la certificazione ufficiale di “Dark Sky Park”, ovvero di “parco delle stelle” per la nitidezza del cielo e la qualità dell’aria, ottimali per ammirare le stelle cadenti.

Troina, Sicilia

Troina, uno dei borghi più belli della Sicilia, è un luogo ideale per poter ammirare il cielo di notte. Astronomitaly è la rete italiana che classifica i migliori cieli del nostro Paese. Inoltre, valorizza le località che mirano a diventare destinazioni d’eccellenza per osservare le stelle. Questa rete, non a caso, lo ha certificato tra i “Cieli più belli d’Italia”. Sono due le location più suggestive del borgo siciliano dove poter osservare le stelle cadenti: la contrada Sambuchello e il lago di Ancipa.

Val d’Ega, Dolomiti

Tra le località premiate con la certificazione dei “Cieli più belli d’Italia” c’è anche la Val D’Ega, nel cuore delle Dolomiti altoatesine. In questo luogo si organizzano passeggiate lungo i sentieri per alzare gli occhi al cielo e ammirare le stelle. A San Valentino in Campo è stato riaperto il Planetarium Alto Adige che oltre alle camminate notturne, offre anche laboratori di costruzione di razzi per bambini e famiglie e passeggiate guidate.

Valpiana, Trento

Un altro luogo da sogno dove poter osservare il cielo e le stelle cadenti è Valpiana: si tratta di una piccola località situata a 1.211 metri d’altezza vicino a Ossana, in provincia di Trento. Questa location ha ottenuto la certificazione per la nitidezza del cielo e per la possibilità di vedere le stelle e la Via Lattea.