Se è sicuramaente vero che solo gli stolti non cambiano mai realmente idea, c’è anche da dare una misura, un limite ultimo a questo ragionamento che non è “negativo”, anzi rapprsenta una certa dote di flessibilità, ma a tutto c’è un limite, in quanto cambiare sempre idea può anche essere un problema. Nel mondo maschile in senso generale viene percepita questa tendenza maggiore rispetto a quello femminile, anche se gli uomini difficilmente cambiano realmente “alla base”. Ecco la “lista” dei segni zodiacali che generalmente apparengono agli uomini che cambiano idea di continuo!

Conosci gli uomini che cambiano sempre idea? Sono questi secondo lo zodiaco!

Pesci

Rappresenta l’uomo flessibile, disponibile, generalmente gentile e molto educato, che sarebbe disposto a tutto per rendere felici le persone che ama. Però non riesce a comprendere fino in fondo che risultare coerente anche a costo di far storcere qualche naso è spesso la scelta migliore, perchè dimostra carattere. Invece Pesci cambia continuamente idea.

Acquario

Difficile che mantengano una posizione a lungo, soprattutto perchè l’uomo Acquario si fa cogliere dal momento, se professa entusiasmo ed amore per qualcosa, nel giro di poche ore può cambiare completamaente umore. E questo si riflette anche sulle persone, con tutte le problematiche che ne conseguono.

Sagittario

Non è incoerente, in quanto ha solide basi, ma spesso si “perde per strada”, e quindi sembra smarrire la via. Anche lui tende a voler essere gradevole per tutti, ma ragionevolmente questo è impossibile, e non è raro vederlo in difficoltà nel tentativo di soddisfare l’opinione di tutti quelli che conosce.