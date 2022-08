Anche la persona più tranquilla e compassata a tratti può risultare difficile da sopportare, ad esempio quando è adirata, innervosita o semplicemente “non dell’umore giusto”. La frustrazione è un sentimento decisamente difficile da gestire e che non ci auguriamo di percepire, ma esistono anche persone che sembrano essere “portatrici di frustrazione”. Anche tra gli uomini, per diversi motivi, alcuni riescono ad essere tediosi, fastidiosi e in generale frustranti in maniera così evidente da farci chiedere se questo modus operandi non risulti essere intenzionale. Ma non sono tutti uguali, ecco gli uomini più frustranti secondo le stelle.

Questi sono sicuramente gli uomini più frustranti dello zodiaco. Eccoli!

Vergine

L’uomo Vergine ama essere sfidato, contraddetto, è una sorta di “hobby” vero e proprio che gestisce in maniera molto oculata ed attenta. Questo perchè è dotato di una logica quasi impossibile da contrastare, al pari di un ottimo avvocato, sviluppa delle arringhe invidiabili ma ciò scaturisce una sensazione di superiorità che molto spesso, da semplicemente fastidio. Non lo fa per una questione di gloria personale, ma proprio a mo di “gioco”.

Cancro

E’ frustrante perchè, in particolar modo in ambito sociale, l’uomo Cancro non sembra imparare mai dai propri errori e questo lo porta ad intraprendere battaglie fondamentalmente perse in partenza in quasi tutti i casi. A poco serve provare a convincerlo.

Acquario

E’ un tedioso nato, ma non lo fa apposta. Semplicemente perchè cambia di continuo argomento, non sta mai zitto a lungo e sembra essere allergico alla sola idea di non stare in disparte. Acquario deve avere bocca su tutto, per una questione caratteriale.