Caviglie gonfie dopo lunghe camminate? ecco 3 rimedi naturali ed efficaci

Le caviglie gonfie sono una problematica molto diffusa, soprattutto per le donne in estate. Il motivo per cui questo accade è solitamente legato a un ristagno dei liquidi, dovuto a problemi di circolazione.

Bisogna appunto intervenire sulla microcircolazione e sulle vene varicose, per evitare che questo accada. I dolori possono manifestarsi in diversi momenti della giornata oppure in alcune condizioni.

Ma purtroppo accade sia in estate che in inverno; nei casi più acuti si potrà notare il cosiddetto “segno della fovea”. Per accertarne la presenza basta premere il dito sulla caviglia per pochi secondi e verificare se rimuovendolo rimane un’impronta. Tale segno indica una condizione in cui c’è ritenzione idrica.

Ecco 3 rimedi naturali per le caviglie gonfie

Indipendentemente da quali sono le cause, esistono alcuni rimedi da adottare per evitare questo problema:

Dato che all’origine il problema vi è un eccessivo ristagno dei liquidi, ecco cosa puoi fare

Tenere le gambe sollevate: questo è sicuramente il rimedio che fornisce più velocemente sollievo, bisogna semplicemente appoggiare le gambe al muro, tenendole alzate per almeno 5 minuti in modo continuo. È molto comune avvertire un leggero formicolio, ciò vuol dire che la circolazione sta riprendendo bene.

questo è sicuramente il rimedio che fornisce più velocemente sollievo, bisogna semplicemente appoggiare le gambe al muro, tenendole alzate per almeno 5 minuti in modo continuo. È molto comune avvertire un leggero formicolio, ciò vuol dire che la circolazione sta riprendendo bene. Limitare l’apporto di sale

Il sale è fondamentale per il corretto funzionamento del nostro organismo, ma così come la sua carenza, anche l’eccesso provoca degli effetti collaterali. Uno di questi è proprio l’aumento della ritenzione. Una dieta troppo ricca di sodio provoca un aumento della ritenzione. Bisogna limitare non solo il suo apporto, ma anche l’assunzione indiretta con consumo di insaccati, salse, condimenti, formaggi e prodotti industriali dall’alto contenuto di sodio.



Il sale è fondamentale per il corretto funzionamento del nostro organismo, ma così come la sua carenza, anche l’eccesso provoca degli effetti collaterali. Uno di questi è proprio l’aumento della ritenzione. Una provoca un aumento della ritenzione. Bisogna limitare non solo il suo apporto, ma anche l’assunzione indiretta con consumo di insaccati, salse, condimenti, formaggi e prodotti industriali dall’alto contenuto di sodio. Camminare almeno 30 minuti al giorno

L’attività fisica è certamente fra i migliori rimedi per chi soffre di caviglie gonfie. Non è per forza necessario iscriversi in palestra o cimentarsi in lunghe corse. Nella maggior parte dei casi è sufficiente mantenere attiva la circolazione con almeno 30 minuti di camminata al giorno.

Questi sono alcuni dei rimedi più semplici per prevenire questo problema. Ovviamente bisogna capire le origini di questo fastidio con un consulto medico apposito.