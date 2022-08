Gli acari della polvere sono piccoli insetti che infestano i cuscini e gli armadi delle nostre case ma anche i nostri tappeti. Nemici allarmanti che però si possono eliminare impiegando normali insetticidi chimici. Attenzione però alle pericolosità per l’uomo. Difatti, quasi sempre gli spray contro gli insetti si mostrano dannosi anche per l’uomo, dunque rischiamo anche di intossicare il nostro organismo. Quindi oggi vedremo come eliminare gli acari della polvere in mono naturale e non rischioso per la nostra salute.

Usa questa sostanza per evitare polvere e acari negli armadi: geniale

Partiamo col dire una cosa importante ovvero che l’eliminazione completa degli acari è in ogni caso irrealizzabile, o quasi. Si può ostacolarne la riproduzione. A tale proposito è valido demolire il tasso di umidità, tramite un deumidificatore, oppure areando gli ambienti nelle ore serali, nel momento in cui l’aria è più fresca e meno umida del mattino.

Bisogna poi rimuovere anche gli escrementi, una specie di polvere scura, che è la maggiore causa di asma, specialmente nei bambini. Si possono collocare 2 bustine da tè e acqua né calda né fredda in un recipiente di plastica con pompetta spray. Dopo aver rimasto per alcuni minuti le bustine nel flacone, nebulizzare il liquido che ne deriva sul materasso e sui cuscini, quindi lasciar asciugare il tutto, meglio se esposto alla luce del sole.

Deve scomparire qualunque traccia di umidità. Il tutto va rifatto ogni due settimane. Altro passo importante è rimuovere gli acari all’interno dell’aspirapolvere, aspirando una bustina da tè bagnata dentro all’elettrodomestico, prima di usarlo sulle superfici. Pure in questo caso l’operazione di aspirazione sarà efficiente se la bustina resta all’interno per 2 settimane.

Poi va rimpiazzata con un’altra. Infine, c’è la soluzione bicarbonato di sodio. Di per sé siffatta sostanza è un reale toccasana. Nella situazione degli acari, si possono spargere 3 cucchiai sulla superficie da trattare, rimanendo agire 2 ore e poi passare l’aspirapolvere. Infatti, studi scientifici hanno evidenziato come i cristalli del bicarbonato abbiano un’azione inibente sullo sviluppo dei parassiti.

È stato dimostrato che gettando bicarbonato sulla moquette, sul tappeto o negli armadi si ottiene una diminuzione degli acari fino al 79% in 1 ora e del 100% in 2 ore. Ecco dunque come eliminare gli acari della polvere dalle vostre casa e soprattutto dai vostri armadi.