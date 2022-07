Anche chi è alle “prime armi” per quanto riguarda il mondo del giardinaggio alcuni elementi e indicazioni risultano essere assolutamente indispensabili e fondamentali: qualsiasi “angolo di verde” infatti rappresenta una sorta di ecosistema molto diversificato e complesso. Chiunque si diletti in questo settore comprende molto presto che esistono numerosi organismi e forme di vita che, a seconda del contesto climatico e delle piante che sono presenti, possono avere un effetto negativo o positivo. La presenza di insetti come gli afidi ad esempio, chiamati spesso anche pidocchi delle piante costituisce un fattore che non può essere arginato completameente dalle nostre piante ma che deve essere tenuto sotto controllo costantemente. Anche se esistono numerosi prodotti di origine industriale che sono stati sviluppati specificamente per “scacciare” via questi animali, è anche possibile scegliere metodi “naturali”.

Ecco come usare il bicarbonato contro gli afidi: segui tutti i passaggi

Cosa sono gli afidi? Si tratta di piccoli insetti dalla forma ovale e arrotondata, di piccole dimensioni che solitamente sono presenti in quantità più che discrete sulle foglie e gli arbusti di ogni genere di pianta. In genere si muovono in sciami e prediligono la parte inferiore delle foglie. Si tratta di insetti parassiti, in quanto si nutrono della linfa delle piante, e sono potenzialmente pericolosi per la salute della stessa in quanto la loro azione può veicolare infezioni, batteri e virus, oltre ad “attirare” altri insetti a causa della melata, una sostanza zuccherina chee questi animali sviluppano.

Ti potrebbe interessare: Rose rigogliose: con questo trucco con la banana avrai risultati incredibili

Il bicarbonato di sodio può rivelarsi un eccellente alleato per tenere lontani questi insetti che in quasi tutti i casi non volano, e quindi devono arrampicarsi sulle piante per raggiungere le foglie. E’ sufficiente irrigare la pianta con un litro di acqua al quale è stato precedentemente aggiunto un cucchiaio di bicarbonato, avendo l’accortenza di bagnare solo il terreno e non le foglie.

Una soluzione per gli arbusti alternativa per tenere lontani gli afidi è costituita da un litro di acqua calda o temperatura ambiente, nel quale è stato aggiunto mezzo cucchiaino di bicarbonato e mezzo cucchiaino di olio d’oliva. Questa soluzione può essere spruzzata direttamente sulla pianta.