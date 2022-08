Inutile nascondersi, il concetto di vittoria e successo fa parte dello spirito competitivo umano ed anche la persona meno competitiva non può che ambire ad ottenere qualche successo, che può esseere rappresentato dall’ambito “ludico” oppure ad uno più tangibile e percepibile come in ambito professionale. Se per alcuni è il percorso che porta la vittoria ad essere quello più soddisfacente, lo stesso non si può dire peer alcuni profili caratteriali che sono invece alla ricerca della vittoria facile, senza “sfida” o quasi. Ciò che conta è il risultato, per questi segni, che amano “vincere facile”, come recitava un vecchio slogan.

Amano vincere facile! Quali sono questi segni?

Leone

Leone non è scorretto ma non si fa problemi ad adoperare scorciatoie ai limiti della moralità per ottenere i propri obiettivi. Anche se si tratta di un gioco, la sua mente si adopera naturalmente per trovare la soluzione meno dispendiosa e di maggior successo possibile. Leone si impegna molto da questo punto di vista.

Capricorno

Discorso leggermente diverso per Capricorno che invece non vuole vincere e basta ma farlo in modo così totale da farlo sembrare una “bazzecola”. E’ un profilo competitivo ma che non ama dare l’idea di aver faticato per aver perseeguito un proprio obiettivo.

Vergine

Vergine ama la sfida ma ciò ch conta maggiormente è ottenere il massimo risultato col minimo sforzo. Anche in questo caso si tratta di un profilo che deve convincere qualcuno (in particolare se stesso) di essere più bravo degli altri, anche se rispetto a Capricorno, Vergine è meno competitivo.