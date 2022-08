Fin dall’infanzia siamo portati ad abituarci all’idea delle decisioni, che anche se possono risultare tediose e difficili, a tratti definiscono il decorso della nostra esperienza. Le scelte fanno parte sia della nostra quotidinanità ma determinano molto del nostro tempo sulla terra, ed in particolar modo quando l’argomento è “serio”, risulta essere necessario o quantomeno consigliabile saper prendere una determinata posizione e “difenderla” all’occorrenza. Ma esistono persone che semplicemente non riescono e spesso non vogliono tenere una posizione, ideale o morale che sia. Quali sono i segni che non prendono posizioni?

I segni zodiacali che non prendono posizioni nella vita. Sai quali sono?

Bilancia

Bilancia è il diplomatico dello zodiaco, colui o colei che osserva, ascolta tutti ma che spesso appare neturale, inscalfibile nei giudizi e spesso evasivo. Si tratta di un segno estremamente abile a non far capire cosa sta pensando quindi il suo non prendere posizioni è soprattutto una scelta ponderata.

Leone

Dal punto di vista “politico”, è abbastanza una banderuola, in quanto non nasce con una moralità definita, ma è appunto abbastanza flessibile. Leone non lo fa apposta, ma non comprende perchè le altre persone decidano di intraprendere e di seguire un’ideologia, quando è molto più “conveniente” seguire la corrente ed opportunamente valutare il da farsi.

Cancro

Diciamo che Cancro rientra in una categoria a parte: non prende decisioni perchè spesso sono semplicemente sbagliate e quindi se può non si schiera, non si espone, se può non fa nulla e preferiscee delegare. Però non è un segno banale, se percepisce che c’è qualcosa che non va inizia a mostrare un po’ di carattere.