Le regole concettualmente esistono fin dalla notte dei tempi, dal principio della civiltà e dell’organizzazione quasi sempre per mantenere uno status quo, ossia una forma di condizione morale, politica o sociale che rappresenta una forma di stabilità. Se per molti è relativamente difficile ad adattarsi alle regole, se in un contesto democratico e “libero”. Eppure indifferentemente dal contesto, alcuni profili, e anche segni zodiacali sembrano essere naturalmente portati ad apparire trasgressivi, “resistendo” anche in maniera piuttosto decisa, al concetto di regola imposta. Quali sono i segni considerati più trasgressivi secondo le stelle?

Conosci i segni più trasgressivi di tutti? Ecco cosa dice lo zodiaco

Acquario

L’Acquario giovane è una bella “gatta da pelare”, non necessariamente è ribelle in senso stretto ma difficilmente ama le costrizioni, anche quelle che hanno una logica difficile da contestare. E’ molto umorale ma non per forza incoerente, per questo motivo Acquario, che cambia poco anche nell’età adulta, ha un rapporto discontinuo con le regole imposte.

Sagittario

Anche se più “calmi”, almeno come percezione, i Sagittario riescono ad essere molto trasgressivi pur senza fare per forza molto “rumore”. Seguono una logica che muta gradualmente con l’età ma sono anche aperti al dialogo, restando però orgogliosamente fermi nelle loro convinzioni.

Ariete

Non “vorrebbe” essere trasgressivo, visto che si considera un profilo caratteriale stabile, ma la loro natura li mette spesso in contrasto con le regole più conservative e tradizionaliste. Ariete fa sempre di testa propria e questo si ripercuote sia sull’aspetto sociale, visto che divide inevitabilmente i giudizi, ma anche da quello lavorativo e professionale.