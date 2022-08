Ecco la lista delle 5 piante aromatiche più semplici da curare

Coltivare queste 5 piante aromatiche in casa è uno dei modi più semplici per aggiungere un tocco verde agli ambienti. Sono resistenti, non occupano troppo spazio e sono facili da curare. Inoltre, le erbe aromatiche possono essere coltivate in casa durante tutto l’anno, ma fioriscono meglio durante la primavera, l’estate e l’inizio dell’autunno, quando le temperature ambientali sono moderate.

Il posto migliore per le erbe aromatiche è un luogo soleggiato vicino a una finestra, su una terrazza o su un balcone. Assicuriamoci che i vasi abbiano buoni fori di drenaggio, in modo che l’acqua in eccesso possa defluire. I fertilizzanti naturali, come il tè di compost, sono i migliori per la coltivazione delle erbe in casa.

Per preparare il tè di compost, mettiamo un cucchiaio di compost in un secchio d’acqua. Lasciamolo riposare per tre o cinque giorni, poi usiamolo per innaffiare le piante. Possiamo aggiungere un cucchiaio di zucchero per stimolare i batteri del compost e renderlo più benefico per le piante. Ci sono alcuni accorgimenti da tenere presenti quando si coltivano le erbe aromatiche in casa: deve esserci spazio sufficiente per la crescita delle piante e dobbiamo mantenere la lunghezza regolare affinché non diventino troppo spilungone.

5 piante aromatiche facili da coltivare

Il prezzemolo fa parte della famiglia delle carote ed è un’ottima erba da coltivare in casa. Viene utilizzato come guarnizione e come fonte di vitamine A e C, oltre che di ferro. È facile da coltivare e può essere raccolto in soli 2-3 mesi. Può essere coltivato in casa in vaso e costituisce un ottimo orto in contenitore, poiché è compatto e facile da curare. Cresce meglio in un terreno mantenuto umido, ma senza ristagni d’acqua.

Il timo è un’erba perfetta per un orto sul balcone. Si coltiva meglio in pieno sole, ma può essere coltivata anche in casa. Il timo è un’ottima fonte di vitamine A e C, oltre che di ferro e calcio. Per coltivare il timo, è possibile acquistare una pianta in un centro di giardinaggio oppure avviare i semi in casa qualche settimana prima dell’ultima gelata. Una volta raggiunti i pochi centimetri di altezza, potete trapiantarli in giardino o in vaso.

L’erba cipollina fa parte della famiglia delle cipolle e può essere utilizzata in molte ricette diverse. È preferibile coltivarla in vaso in casa, poiché non ama essere trapiantata. L’erba cipollina è facile da coltivare e deve essere annaffiata solo una volta ogni due settimane. Si coltiva meglio a partire dai bulbi che vanno piantati a una profondità massima di 15 centimetri.

Il basilico è un’erba deliziosa che viene comunemente utilizzata nella cucina italiana. È una pianta che richiede poca manutenzione e può essere coltivata in casa, ma anche in un giardino in contenitore. Cresce meglio in un luogo soleggiato, quindi può essere coltivato sul balcone o in giardino. Il basilico è un’ottima fonte di vitamine A e C, oltre che di ferro e calcio. Per coltivare il basilico in casa, si possono acquistare le piante o avviare i semi in un vaso al chiuso qualche settimana prima dell’ultima gelata.