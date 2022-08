Biscotti al burro buonissimi: ecco il trucco per farli perfetti

Perfetti per il tè, da gustare in compagnia o da soli, i biscotti al burro sono un classico intramontabile. Fragranti e gustosi, allieteranno i vostri pomeriggi o la vostra colazione.

Facili da preparare, con pochi semplici ingredienti, potrete conservare l’impasto avvolgendolo con della pellicola alimentare trasparente e riporlo in frigo, in questo modo potrete preparare in anticipo i biscotti e infornarli nel momento del bisogno anche dopo alcuni giorni; vi basterà tirare fuori l’impasto e farlo ambientare un pochino prima di stenderlo e ricavarne biscotti dalle forme più disparate.

Ingredienti per circa 40-50 biscotti

500 gr farina 0 o 00

200 gr di zucchero bianco

200 gr di burro

4 gr di lievito per dolci

Essenza di vaniglia e/o zest di limone

Mezzo cucchiaino di sale

100 ml di acqua

Procedimento

In un pentolino versate l’acqua e il sale scaldando leggermente e sciogliendo completamente quest’ultimo; subito unite il burro tagliato a pezzetti, lo zucchero, la vaniglia (se preferite potete usare ½ bacca di vaniglia incisa nel senso della lunghezza) e una leggera spolverata di zest di limone se gradite.

Una volta portato il tutto a bollore, mescolate costantemente con una frusta per circa 20 minuti. Togliete quindi dal fuoco.

A parte, setacciate farina e lievito mescolandoli insieme in una ciotola capiente (meglio se in vetro o metallo). Versate alle polveri il mix di burro zucchero e acqua che nel frattempo dovrà essersi raffreddato.

Iniziate a mescolare aiutandovi con un cucchiaio fino ad ottenere un impasto liscio e compatto; se vi viene meglio potrete mettere a questo punto da parte il cucchiaio e continuare a impastare a mano.

Cercate di formare una palla e schiacciatela leggermente, in modo da ottenere un panetto squadrato che avvolgerete con della pellicola trasparente e metterete in frigo a riposare per almeno 3-4 ore.

Come abbiamo scritto precedentemente, potrete tenere il panetto in frigo per alcuni giorni prima di tirarlo fuori per stenderlo e infornare i biscotti che ne ricaverete; in questo caso ricordatevi di farlo stemperare un po’, altrimenti sarà troppo duro per stenderlo con il mattarello.

Su una superficie piana abbastanza ampia, meglio se in legno, spolverate con farina 00 e una volta appoggiatovi il panetto infarinate anche quest’ultimo e cominciate a spianare.

Dovrete ottenere uno spessore uniforme di circa 4 mm; se li preferite più alti vanno bene anche 5 o 6 mm.

Usate delle formine in metallo per ricavare i biscotti e uno alla volta adagiateli su una teglia rivestita di carta forno lasciando 1-2 cm di distanza tra l’uno e l’altro.

Portate il forno ventilato ad una temperatura di circa 180° e fate cuocere per circa 15 minuti (controllate che non si brucino, non tutti i forni sono uguali) o fino che non diventano dorati.

Lasciateli raffreddare e servite con tè o caffè; buon appetito!