Il tuo gatto graffia mentre fa le fusa? Ecco spiegato il motivo

I gatti sono dei felini che nel loro essere davvero belli, sono davvero imprevedibili. Quante volte ci è capitato di ricevere dei graffi proprio mentre lo coccolavamo? Ma da dove viene questa reazione? Bisogna imparare a capire quali segnali ci manda il nostro gatto, per capire quali siano le ragioni di questo suo gesto. Ma scopriamone quale sia il motivo.

Il linguaggio del corpo

Imparare ad interpretare il linguaggio del vostro gatto, renderà la convivenza più piacevole la sua compagnia insostituibile. L’etologia è la scienza che studia il comportamento degli animali, ed è grazie ad essa che siamo in grado di comprendere meglio ciò che i nostri amati felini domestici vogliono comunicarci. I gatti comunicano soprattutto con il corpo, sia con gli altri animali che con noi umani. Per comprendere il linguaggio corporeo dei gatti è fondamentale imparare ad osservarli con attenzione. La postura e le movenze sono un’importante chiave di lettura degli stati d’animo e delle intenzioni dei felini. Non basta il morso o il graffio per capire le intenzioni del micio. Anzi, per comprendere il suo comportamento, dovremo osservare anche il suo atteggiamento, la posizione dei baffi e delle orecchie o il movimento e la postura della coda.

Perché mi graffia quando lo accarezzo

Come abbiamo appena visto, non ci sarebbe un’unica risposta corretta. I gatti possono mordere o graffiare per affetto, ad esempio, durante una sessione di “pulizia” felina. Stavate accarezzando il vostro gatto e lui si è messo a leccarvi e a darvi dei piccoli e controllati morsetti alla mano? Questo è solo un gesto d’affetto! La replicazione di un comportamento interiorizzato sin da cuccioli, quando la mamma leccava e mordicchiava i suoi piccoli per pulirli. Un vero gesto d’amore, che dimostra quanto il gatto consideri forte il vostro legame trattandovi come un suo simile.

Grazie ma ora basta

Se il gatto, nel pieno di una sessione di fusa e coccole, decide che ne ha avuto abbastanza troverà sicuramente un modo per farvi capire che è arrivato il momento di interrompere. Se il gatto smette improvvisamente di fare le fusa e vi morde o addirittura inizia a graffiarvi il braccio o la mano, potrebbe essere perché ha deciso di voler smettere con le coccole e che vuole essere lasciato in pace. Similmente, può accadere che vi morda improvvisamente, ponendo fine alle carezze, se vi siete avvicinati, per sbaglio, a zone del corpo dove il micio non gradisce di essere toccato per vari motivi.