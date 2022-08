Gli “sbalzi” che hanno riguardato Bitcoin sopratutto negli ultimi anni, nello specifico nel 2020 e 2021 hanno sicuramente evidenziato al mondo le capacità e le proprietà del contesto delle valute basate su crittografia, ma ha mostrato anche i limiti legati a questa forma di risorse, non propriamente definibili valute “ordinare”, in quanto non regolamentate da autorità come banche, governi ed enti, come avviene ad esempio per il denaro “tradizionale”. Bitcoin, essendo la prima e la principale esponente del mondo crypto ha indiscutibilmente portato grandi guadagni e possibilità ma si è rivelato anche estremamente volatile e non sempre attuabile in fase di investimento. Quali sono le previsioni legate al futuro a breve termine di Bitcoin?

Bitcoin, ecco le previsioni della criptovaluta: “da non credere”

Non positive, secondo molti, in quanto il 2022 è stato finora decisamente poco “gentile” verso l’intero contesto crypto. La crisi energetica, rafforzata da una condizione sociale e politica in fase di “rottura”, ha portato gran parte degli investitori a puntare su risorse più utili ed affidabili nel breve periodo. Essendo le crypto una risorsa volatile, condizionata dalla quantità di investitori che acquistano i tokens, il valore generale è crollato, in alcuni casi ben al di sotto di minimi storici, e anche Bitcoin dopo il picco che l’ha vista sfiorare un valore di quasi 70 mila dollari, lo scorso anno, è calato nel valore poco al di sotto dei 20 mila dollari durante l’estate, e di recente, dopo un lieve rialzo, il valore è ritornato ad oscillare intorno ai 20 mila dollari.

Bitcoin sta infatti trovando nuove applicazioni ma al contempo soffre di una struttura oramai considerata un po’ antiquata in molti ambiti ma allo stesso tempo è oramai troppo radicata per essere “messa da parte”. Ecco perchè difficilmente la valuta “calerà” ulteriormente, ma le previsioni potranno superare i 30 mila dollari solo a partire dal nuovo anno, a patto che la condizione energetica e sociale dei paesi che ne fanno uso trovi un po’ di stabilità.