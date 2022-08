Non tutti conoscono l’Arera, acronimo di Autorità per l’energia. Proprio questa ente ha da qualche mese lanciato l’allarme dell’aumento del bollette del 100%. Proprio per questo motivo l’Unione nazionale consumatori di Massimilano Dona e l’Adiconsum chiedono sempre più duramente, aiuti al governo, dato che l’aumento delle bollette porterà molte persone a non arrivare a fine mese.

Gli aumenti saranno principalmente sulle bollette della luce e del gas. Questi aumenti sono dovuti principalmente alla guerra in Ucraina contro la Russia. I prezzi di tutto aumentano e aumentano anche le bollette.



Bollette luce e gas, aumenti in arrivo, come faremo? “Pazzesco”

É proprio l’autorità di prima che ci informa che a causa dell’attuale contesto di guerra a determinare un aumento su tutto. Aumentano sempre di più il gas e la luce proprio per le forti tensioni e i blocchi nei vari paesi in guerra. Il gas naturale all’ingrosso ha superato i 200 €/MWh, cioè più del doppio dei prezzi che sono stati riscontrati nei mesi precedenti.

Se i prezzi per comprare queste forniture non diminuiscono, le bollette aumenteranno ancora di più con il passare del tempo, soprattutto per per il trimestre ottobre – dicembre 2022. È stimato infatti che ci sarà un incremento delle bollette di oltre il 100% rispetto al trimestre in corso.

È già di suo, difficile trovare il gas nei mesi in cui non viene utilizzato tanto. Lo sarà ancora di più, quando comincerà a fare freddo e si avrà un consumo di gas ulteriore. Proprio per questo motivo i prezzi aumenteranno vertiginosamente. L’unica cosa che si può fare ora è sperare innanzitutto che le cose migliorino e che la guerra finisca. Ma si può sperare anche in qualche aiuto economico da parte dello Stato Italiano.

Non ci resta che aspettare le decisioni dei vari governi e vedere come si evolve man mano la situazione.