Con gli anni che passano, le cose vengono fatte sempre di più online. È infatti possibile cambiare un abbonamento del Telepass online, questo soprattutto perché si cambia l’auto o anche per aggiungerne una nuova. Con il singolo abbonamento si possono aggiungere massimo due targhe. Per farlo basta andare sul loro sito online o ci si può recare anche in un Punto Blu. Ovviamente fare questo tipo di cambiamento si paga. Il pagamento può essere fatto tramite bonifico o carta di credito dal tutto il mondo.

Telepass, è possibile utilizzarlo su targhe diverse? Ecco la risposta

Quando si sottoscrive un abbonamento Telepass, la prima cosa che bisogna dire è che non si può usare su tutte le macchine, ma bisogna associarla al dispositivo. Se ad esempio si arriva al casello autostradale con il Telepass di un nostro amico o parente, le sbarre si alzeranno comunque e la macchina passerà tranquillamente. Il problema però è che arriverà la multa a casa. Inoltre, il proprietario del dispositivo dovrà pagare anche l’intera tratta.

Se però ad esempio si hanno due macchina, entrambe possono essere associate ad un unico Telepass. Quindi il dispositivo può essere usato su un massimo di due targhe, che però devono essere sempre associate. Se si ha una terza macchina, purtroppo si deve fare un altro abbonamento e quindi un nuovo dispositivo.

All’inizio si può fare l’abbonamento solo per una targa e poi aggiungere tranquillamente l’altra. Si deve andare sul sito internet Telepass e andare nella area personale. Può essere fatto anche tramite applicazioni, dal computer ma anche del telefono. Si deve poi andare in “Dispositivi e Targhe” e inserire al dispositivo 2 targhe. In ogni caso, prima di viaggiare è meglio controllare che la pratica per l’aggiunta della nuova targa sia andata a buon fine, così da non rischiare di pagare nessuna multa.