La complessità femminile da millenni è alla base di numerosi racconti, canzoni, trattati, e storie che spesso si sorreggono proprio sull’immensa diversità legata al mondo delle donne. Oggi comprendiamo che la mente umana è estremamente complessa, ed è in gran parte inesplorata, ma quella femminile sembra essere un “plus” da questo punto di vista. Le personalità critiche, quelle che mettono bocca su tutto e tutti, dovendo giudicare l’operato di qualcuno o una situazione. Anzi spesso sono critiche in modo “gratuito”, quando non chiamate in causa e per questo fastidiose o peeggio ancora inopportune. Quali sono le donne più critiche dello zodiaco?

Ecco le donne più critiche secondo lo zodiaco. Sai quali sono?

Leone

Per Leone si può sempre migliorare ma quando c’è da giudicare l’operato altrui, è molto più puntigliosa e precisa, nonchè critica in modo eccessivo, quasi appositament fastidiso quando si tratta del mondo che la circonda, ma è non così sorpreendentemente molto più “morbida” quando deve auto criticarsi.

Vergine

Vergine indubbiamente è stimolante ed è difficile che non riesca ad avere un impatto anche positivo e motivazionale sugli altri. Ma averla come superiore rischia di diventare un inferno perchè è impossibile da soddisfare al 100 %. Non fa quasi mai complimenti e anche un lavoro perfetto viene messo sotto osservazione fino a trovare un difetto.

Acquario

E’ una donna critica per nascondere le proprie mancanze, quindi non è giudiziosa al 100 % ed è brava a trovare problemi, dimenticandosi di quelli che sono causati dalla propria persona. Il medesimo operato non viene giudicato in modo opportuno ed equo. Insomma è brava ad accampare scuse e critica anche solo per darsi un tono.