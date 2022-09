Ecco il gatto dal carattere amabile e dolce, ma indipendente

I gatti sono dei felini splendidi e amati dalla maggior parte degli italiani. Conosciuti per il loro essere prettamente indipendenti e puliti, ci sono delle razze di felini che rispecchiano queste caratteristiche. Il gatto Certosino, ad esempio, è una razza di gatto molto affettuoso, ma dall’indole indipendente che va conosciuta. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su questa splendida razza.

Le sue origini

Il gatto certosino ha un nome curioso le cui origini, ancora oggi, non sono molto chiare. Secondo alcuni potrebbe derivare dai monaci Certosini, i quali erano soliti allevarli per proteggere le loro scorte alimentari. Altri ritengono che il nome sia associato alla lana di Certosina, di cui il mantello del gatto sembra richiamare molte caratteristiche, tanto che spesso i commercianti le scambiavano. Il Gatto certosino è arrivato presumibilmente in Francia nel 1100, per opera dei cavalieri templari. È originario della Turchia e dell’Iran. Diventò il gatto preferito del generale Charles de Gaulle e della scrittrice francese Colette e presto la sua diffusione lo rese il simbolo nazionale della Francia. Tuttavia per un periodo venne allevato unicamente per la sua carne e per la ricercatezza del suo mantello e non come animale da compagnia.

Il suo carattere da gatto-cane

Il gatto certosino ama le coccole e cerca attivamente la vicinanza fisica e il contatto con il padrone. Tuttavia, come già anticipato, non ama riceverle quando non è ben disposto. Sarà lui, quando ne ha bisogno, ad avvicinarsi. Se spaventato non graffia, ma ha piuttosto la tendenza a nascondersi negli angoli della casa. Alcuni lo definiscono “gatto-cane” per il legame speciale che stabilisce con gli esseri umani. Pare che in realtà in questa razza sia proprio il maschio ad essere più coccolone, mentre la femmina cerca di stare sempre in disparte. Molto calmo e tranquillo, riesce ad adattarsi alla vita da appartamento, ma se lasciato all’aria aperta, si muove come un abile cacciatore alla ricerca di topi. Viene consigliato alle famiglie con bambini o agli anziani, proprio per il suo temperamento docile. Non ha problemi a convivere anche con altri gatti o cani.

Attenzione all’alimentazione

Questa razza ama molto mangiare e non si tira mai indietro, quindi per evitare di avere un gatto in sovrappeso è bene dosare le quantità di cibo. Per la dieta bisogna alternare e variare, spaziando dal cibo umido a quello più secco. Inoltre, il gatto certosino deve essere spazzolato solo una volta alla settimana, non necessitando di cure particolari. Unghie, occhi e orecchie vanno puliti e controllati periodicamente. Generalmente è una razza che gode di ottima salute.