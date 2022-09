Anche se va sempre più scomparendo, di collezionisti se ne trovano ancora parecchi, alcuni lo fanno per mestiere mentre altro semplicemente per hobby. Si può collezionare qualsiasi come le monete, gli orologi, gli accendini, i gettoni ma il più comune rimane il collezionismo di francobolli. Collezionare francobolli non era cosi semplice come si pensa, infatti bisogna essere abbastanza esperti per trovare i più rari e riuscirli ad avere per un prezzo adeguato. Il valore del francobollo varia da oggetto ad oggetto e ce ne sono alcuni che valgono anche parecchi soldi, soprattutto quelli rari che potrebbero cambiare la vita di molte persone, che siano italiani o anche mondiali.

Se trovi questo francobollo guadagni €2000: ecco quale cercare

I francobolli, ad oggi non vengono usati spesso ma vengono soprattutto collezionati da molte persone. Infatti, molti voglio trovare e acquistare i più rati da aggiungere alla propria collezione.

Proprio come le monete rare pure i francobolli hanno diversi valori che va in base a specifiche caratteristiche. Si deve ad esempio, considerare la tiratura, ovvero il numero di copie prodotte. Più come sono in circolazione, più il loro valore diminuisce.

Sono da considerare anche quei pezzi che sono stati prodotti in modo sbagliati, che vengono considerati rari e quindi hanno più valore. Si deve poi considerare anche l’età del francobollo, infatti la rarità va anche in base alla data di emissione.

Tra i francobolli più ricercati sicuramente troviamo il Penny Black che fu emesso in Inghilterra nel 1840. Questo francobollo può valere dai 2 mila ai 3 mila euro. Il valore è così alto perché si tratta del primo francobollo adesivo al mondo. Se ne trovano però molti in giro. Il Penny Black raffigura la Regina Vittoria II, cioè la regina in carica fino al 1901. Inoltre, bisogna precisare che esso non mostra il paese di origine, come invece accade oggi.