Se possedete un giardino e non avete gatti, la visita di un gatto randagio potrebbe relegarvi fastidio e seccature. Se poi avete piantato pomodori o altre verdure e i gatti defecano o urinano sulle piante, questi escrementi possono divenire dannosi per le piante e potrebbero essere poi tossici per anche per voi.

A volte, un gatto randagio urina o defeca a ridosso del la vostra porta di casa, rimanendo un odore parecchio forte e sgradevole, di cui volete ad ogni costo liberarvene. Un gatto di strada o randagio non è né vaccinato né sverminato, e quasi sempre può attaccare tali parassiti attraverso le feci, cosa che vorremmo evitare. Quindi la chiave è come allontanare o spaurire i gatti randagi, ovviamente senza ucciderli o ferirli.

Se entrano gatti randagi nel tuo giardino, ecco come evitarlo

I consigli sono tanti, il primo è non dar loro da mangiare e non lasciate la spazzatura fuori. Difatti il primo passo per impaurire i gatti è evitare di nutrirli. Pertanto, dovrete essere coerenti, non potete buttargli del cibo e allo stesso tempo evitare che penetrino nel nostro giardino per fare cacca. Se volete inviare un messaggio chiaro “a questi animali, allora iniziate a non dare né acqua né cibo.

Se tenete un bidone della spazzatura piazzato davanti casa, i gatti potrebbero aprirlo per trovate del cibo. Certamente non lo fanno per malvagità, ma perché sono affamati. Quindi, dovrebbe essere vostra cura collocarlo in una zona strategica o a limite comprarne uno in cui i gatti non possono accedere. Poi possiamo spaventare i gatti con l’acqua. Come ben sappiamo l’acqua è una sorta di repellente anti-gatto.

La più grande parte dei gatti odia l’acqua, odiano fare il bagno e detestano bagnarsi. Quindi, bisogna approfittare di questa fobia per spaventarli. Quando vedete un gatto nel vostro caro giardino, aprite una fontana o colmate un secchio d’acqua. Cercate di bagnarlo, o almeno, cercate che l’acqua cada il più vicino possibile al gatto per causargli una sensazione fastidiosa.

L’acqua non nuoce a questi animali, li secca solo. Tale metodo dovrete rifarlo più di una volta, e alla fine il gatto si persuaderà che il vostro giardino è un posto fastidioso e poco rilassante. Ecco dunque come poter allontanare i gatti randagi dal vostro giardino.