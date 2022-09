Sono svariati i metodi che girano online e che spiegano come pulire quelle macchie tenaci sulla finestra del forno. Non tutti, però, sono realmente efficienti. Solitamente, tentiamo di impiegare ingredienti naturali come bicarbonato di sodio e aceto oppure abbiamo provato metodi più duri con uno sgrassatore e la retina di alluminio. Nel caso in cui ambedue i metodi non hanno funzionato come voluto, allora seguite questa soluzione che vi spiegheremo e vi farà rimanere a bocca aperta.

Metti questo ingrediente segreto in forno: ecco cosa accade, pazzesco

Non tutti lo sanno, ma le pastiglie per lavastoviglie sono ideali per lavare efficacemente lo sporco più caparbio dai nostri forni. Le pastiglie per lavastoviglie sono formate con detersivo per lavastoviglie concentrato e permettono di levare il grasso ostinato e rimanere i vostri piatti del tutto puliti. Ha difatti senso che quei potenti pulenti funzionino anche per il grasso del forno e le macchie di cibo.

Tanto più che le compresse consentono di rimuovere le macchie dal forno. Tali macchie sono fermamente più ardue da levare, perché sono entrate in contatto con il calore e hanno bruciato quest’elettrodomestico. Poi, le pastiglie in polvere dura hanno una superficie abrasiva che soccorre nel pulire le macchie attaccate, ma è sufficientemente morbida da non rovinare il vetro del forno. Dunque, le pastiglie sono perfette per pulire il forno. Ora dobbiamo vedere, però, come fare.

Se volete beneficiare anche voi della soluzione che può offrirvi tale trucco, sappiate che quello che dovete fare è fornirvi una pastiglia per lavastoviglie e dell’acqua calda. Immergete la pastiglia in acqua tiepida. Tenetela lì in modo che assimili un po’ d’acqua, ma fate in modo che non cominci a sbriciolarsi. Ora impiegate la compressa per sfregare. collocate la compressa sulla superficie e impiegate il palmo della mano per spostare la compressa con un movimento circolare per strofinare le macchie.

Fatto ciò assicuratevi di bagnare un’altra volta la compressa nel caso in cui incominci a seccarsi. Potete utilizzare siffatto rimedio sia che sulle superfici metalliche che attorniano l’apertura del forno. Quando avete finito, rammentatedi togliere possibili residui con un panno umido. Ecco quale elemento mettere in modo che pulirlo e avere risultati pazzeschi. Seguite tutti i nostri passaggi per un lavoro facile e funzionante.