Una delle soluzioni “tuttofare” più antiche e ancora molto utilizzate risulta essere il bicarbonato di sodio, chiamato anche carbonato monosodico o più comunemente bicarbonato. Si tratta di un minerale che si trova comunemente in natura disciolto acque superficiali, mentre è più raro da riscontrare sotto forma di minerale. Risulta essere estremamente comune in cucina (l’Unione Europea lo include tra gl additivi alimentari), è mediamente solubile in acqua una volta disciolto presenta una connotazione basica.

Da sempre il bicarbonato è relativamente diffuso in natura e viene utilizzato in numerosi settori, dalla cucina a quello legato alla puliza della casa. Ma il bicarbonato ha anche numerosi utilizzi che lo portano ad essere utile anche dove non ce lo aspettiamo. Ecco 5 usi domestici che potrebbero sorprenderci.

Svelati 5 usi domestici del bicarbonato per risultati sorprendenti