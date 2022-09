Eurospin è una delle principali catene di supermercati di grande applicazione e diffusione presenti nel nostro paese, popolare in particolare dai primi anni 2000 in diverse zone d’Italia e diffusa anche in Slovenia e Croazia. La tipologia prevede funzioni di discount concepite su una base di prezzi concorrenziale che sviluppa prodotti proprietari sia alimentari che generici, ma che mette a disposizione anche prodotti di stampo europeo, provenienti da altri paesi, e generalmente la qualità e l’attenzione verso cliente, soprattutto se rapportata al concetto di qualità prezzo è decisamente elevata, ma anche Eurospin come ogni forma di distributore va incontro ad alcune dinamiche critiche, come la contaminazione di prodotti alimentari.

Attenzione a questi prodotti Eurospin: “Sono contaminati” [LISTA]

La catena di distribuzione, che vanta oltre 1100 esercizi in Italia, ha infatti proprio in queste ore emanato un comunicato che esorta i consumatori di una particolare categoria e lotto di cibo, che probabilmente ha subito delle contaminazioni, fattore che può rendere il cibo in questione potenzialmente dannoso.

Si tratta nello specifico delle confezioni di wurstel di pollo e tacchino Tobias venduto nelle confezioni da 150 grammi prodotte dalla Società Cooperativa Agricola Tre Valli con sede a San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona, piazzale Apollinare Veronesi 1.

Nello specifico il tipo di lotto interessato, che potrebbe seriamente aver contratto il rischio di infezione batterica presenta una scadenza il giorno 17 settembre 2022.

L’azienda, così come Eurospin non ha specificato la tipologia di batterio che avrebbe “contaminato” il prodotto, anche se generalmente si ritirano specifici lotti di prodotti quando sono stati messi a contatto con agenti chimici tossici e potenzialmente anche molto pericolosi per la salute, come allergeni non correttamente segnalati sulla confezione ma anche un processo di pulizia dei prodotti non effettuata in maniera congrua oppure la presenza di materiali plastici.

Chiunque abbia acquistato questo prodotto è invitato a riportarlo nel luogo di “origine”, così da ottenere un rimborso oppure una sostituzione.