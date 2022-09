E’ il “big match” più sentito ma anche quello più probabilmente equilibrato di questo inizio di campionato di Serie A 2022/23, quello tra Milan e Napoli, che si affronteranno nell’ultima sfida della 7° giornata, che si terrà presso l’impianto Meazza “San Siro” di Milano alle ore 20.45 di domenica 18 settembre 2022.

Milan Napoli, Serie A: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Sfida affascinante tra due formazioni in grande forma, in quanto sia rossoneri che partenopei sono imbattuti finora. Il Milan ha ottenuto due pareggi in campionto contro Sassuolo ed Atalanta, poi ha sempre vinto in Serie A, con l’Udinese, Bologna, l’importante derby con l’Inter e la recente vittoria sul campo della Sampdoria. In Champions la squadra di Pioli ha ben figurato con un buon pareggio sul campo del Salisburgo e una vittoria in casa con la Dinamo Zagabria.

Il Napoli, profondamente rivoluzionato e “ringiovanito” rispetto alle scorse annate condivide i 13 punti momentanei in classifica dopo le rotonde vittorie contro Verona e Monza , al quale sono seguiti i segni X contro Lecce e Fiorentina, prima della roboante vittoria contro il Liverpool in Champions, bissata dalla recente vittoria anche sul campo dei Rangers di Glasgow. In precedenza sono arrivati gli importanti successi sul campo della Lazio e in casa contro lo Spezia.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Tourè, Gabbia, Thiaw, Kjaer, Adli, Pobega, Bakayoko, Krunic, Vranckx, Dest, Diaz. Indisponibili: Ibrahimovic, Rebic, Florenzi, Origi. Squalificati: Leao.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Zanoli, Olivera, Elmas, Ndombele, Gaetano, Zerbin, Lozano, Simeone. Indisponibili: Demme, Osimhen. Squalificati: -.

ARBITRO: Mariani

Guardalinee: Preti-Berti

Quarto uomo: Dionisi

Var: Irrati

Avar: Giallatini

Dove vederla in tv e streaming

Diretta assoluta per la sfida finale della 7° giornata che sarà trasmessa esclusivamente su DAZN.