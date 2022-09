Cheesecake: un dolce fresco e goloso

La cheesecake, o torta al formaggio, è un dolce di origine anglosassone che viene preparata utilizzando una base di biscotti secchi e burro e uno strato di crema preparata con formaggio fresco, zucchero e vaniglia, oltre che a degli addensanti. Si tratta di un dolce molto versatile in quanto può essere mangiato semplice, senza ulteriori aggiunte, o può essere guarnito alla fine con diversi topper quali cioccolato fuso, caramello, coulis di frutta etc. La cheesecake viene preparata in diverse parti del mondo con ingredienti e metodi differenti, a seconda del luogo, ma oggi la variante più diffusa è proprio quella anglosassone che vedremo qui di seguito!

Ingredienti per una tortiera da 22-24 cm

750 gr di formaggio fresco spalmabile (philadelphia o simili)

250 gr di biscotti digestive o simili

125 gr di burro

160 ml di panna fresca liquida

90 gr di zucchero semolato

8 gr di gelatina alimentare

essenza di vaniglia

Procedimento

Iniziate sbriciolando finemente i biscotti. Per farlo potete utilizzare un mixer in cui verserete i biscotti fino a ridurli a polvere finissima, quindi sciogliete il burro a bagnomaria e aspettate che si raffreddi. Quando il burro sarà a temparatura ambiente versatelo nel mixer insieme alla vostra polvere di biscotti e frullate insieme gli ingredienti in modo da ottenre una pasta di biscotti modellabile.

Versate la base sul fondo del vostro stampo per torta a cerniera (potete usare anche degli stampi non a cerniera ma in quel caso non potrete rimuovere la cheesecake da li) e livellatelo in modo omogeneo, così da avere un biscotto perfettamente lisico e senza dossi, con un cucchiaio o con la mano se preferite.

Mettete la base in frigo e occupatevi della crema al formaggio.

Lasciate in ammollo la gelatina per circa 10-12 minuti quindi con l’aiuto delle fruste elettriche montate in una ciotola a parte il formaggio fresco insieme allo zucchero, ad un cucchiaino di essenza di vaniglia e a 140 ml di panna. Dovrete ottenere una crema liscia. Versate la restante panna in un pentolino e fatela scaldare quindi unitevi la gelatina che avrete precedentemente strizzato a dovere. Fate sciogliere completamente quest’ultima nella panna.

Quando il mix di panna e gelatina si sarà raffreddato, unitelo alla crema al formaggio e mixate il tutto con le fruste elettriche.

Tirate fuori lo stampo e versate la crema sopra la base di biscotto. Livellate bene con l’aiuto di un cucchiaio anche stavolta e ponete in frigo per almeno 4 ore a raffreddare. Vedrete che in questo lasso di tempo la crema si strutturerà grazie alla gelatina.

Guarnite la superficie della vostra cheesecake con il topper che preferite, magari preparando una glassa al cioccolato o una a base di frutti di bosco, mirtilli, lamponi o persino al limone per una variante rinfrescante, oppure con della semplice frutta fresca.

Servitela fredda e buon appetito!