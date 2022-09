Oroscopo domani Paolo Fox, 20 settembre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox martedì 20 settembre 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 20 settembre: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna in dissonanza potrebbe farti sentire un po’ di stanchezza e di nervosismo. Cerca di essere più paziente, anche quando ti relazioni con gli altri. Di recente Mercurio in opposizione ti ha causato qualche problema o grattacapo, un fastidio fisico o qualche spesa di troppo. Per fortuna, avere Giove nel segno vuol dire trovare la forza per affrontare ogni problema con grinta.

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani si preannuncia una giornata interessante. La Luna sarà ancora favorevole, così come il Sole e Venere. Continui a sentire il bisogno di fare chiarezza nei rapporti, partendo da quelli sentimentali e affettivi. Fai molta attenzione, perché la tua estrema sincerità potrebbe scatenare qualche discussione per una banalità. In alcuni ambienti o con certe persone faresti bene a usare più diplomazia. Rimanda ogni confronto importante al fine settimana.

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sarai sostenuto ancora dal tuo Mercurio, da un buon Giove, una Luna interessante. Non sorprenderti se arriveranno buone notizie nel lavoro, forse tra mercoledì e giovedì. Ancora un po’ di confusione o piccole complicazioni in ambito sentimentale. Forse stai sentendo un po’ di noia o il partner lontano, anche solo mentalmente. Servirà cautela e pazienza fino a fine mese.

Oroscopo domani: Cancro

Domani la Luna transiterà ancora nel tuo segno. Ti sentirai particolarmente ispirato e intuitivo. Sarà proprio dalle piccole riflessioni o da piccoli spunti che potrebbero venirti idee importanti, per cui mantieni le antenne sollevate. Non farti buttare giù, se dovrai affrontare delle problematiche famigliari. Mai come ora è importante circondarsi di affetti sinceri, per superare le prossime sfide lavorative.