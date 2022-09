Attenzione a questo cibo per gatti: ecco le marche da evitare assolutamente

Se siamo amanti degli animali non mancherà di certo in casa un cane o un gatto. Ecco perchè è molto importante che tu venga a conoscenza di ciò che sta succedendo nel mondo del cibo per gatti. Oggi come oggi vi sono veramente tantissime marche sul mercato e per questo motivo alcune di esse potrebbero essere molto pericolose per i nostri amici a quattro zampe.

Purtroppo la concorrenza, così come anche nel mercato degli alimenti più comuni che acquistiamo al supermercato, può fare veramente brutti scherzi ed è per questo motivo che alcune aziende hanno iniziato a mettere sul mercato prodotti che fanno male ai gatti.

Andiamo a questo punto a vedere perchè si devono evitare certe marche di cibo per gatti. Innanzi tutto infatti dobbiamo essere sicuri che il prodotto che stiamo portando a casa contenga almeno il 30% di proteine. Per accertarci abbiamo la possibilità di controllare la tabella nutrizionale. Sempre all’interno di questa tabella c’è bisogno che vi siano almeno il 9% di grassi e poi sia alcune vitamine che alcuni minerali.

E’ chiaro che più sono le proteine all’interno del cibo per gatti, più questo sarà buono per il nostro amico o la nostra amica. Vi sono diverse istituzioni sul territorio europeo che riescono a tutelare la conformità di questi valori nutrizionali e vanno a regolare in maniera molto severa tutti i procedimenti di produzione. Gli standard infatti sono molto elevati ed a questi si unisce anche un controllo piuttosto costante.

In alcuni casi però purtroppo vi sono alcuni prodotti che possono far male ai nostri gatti. Vi sono infatti alcune aziende che non seguono per filo e per segno le direttive ed utilizzano delle materie prime hanno ingredienti di bassissima qualità. Un esempio sono quelle aziende che utilizzano pochissimo tonno all’interno dei croccantini o addirittura del cibo umido.

Molte volte infatti potrebbe capitare che gli ingredienti utilizzati per il cibo per gatti possano essere per la maggior parte dei cereali. Addirittura vi sono aziende che vanno ad usare amido di mais ma anche glutine di grano e tanti altri prodotti che potrebbero non far bene alla salute del nostro animale. Diversi sono stati i richiami alimentari per alcune marche di cibo per gatti e per questo motivo vi consigliamo di poter controllare sempre nei minimi particolari il foglio nutrizionale del prodotto che state per acquistare.