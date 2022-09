Donna scorpione? Attenzione, ecco il vero carattere di questo segno zodiacale

I segni zodiacali sono sempre all’ordine del giorno e tantissime persone quotidianamente cercano informazioni su ciò che potrebbe accadere. Oroscopo e zodiaco vanno infatti di pari passo e per questo motivo è sempre importante tenere in considerazione le caratteristiche dei segni zodiacali.

In base a queste infatti vengono poi stilate quotidianamente quelle che sono le previsioni astrologiche. Ma torniamo all’argomento principale ed iniziamo a parlare della donna scorpione. Questo segno zodiacale, innanzi tutto, racchiude tutti coloro che nascono tra Ottobre e Novembre.

Per la precisione chi nasce tra il 23 Ottobre ed il 21 Novembre fa parte di questo segno zodiacale. Il domicilio di scorpione è in Plutone e Marte mentre l’esaltazione è in Mercurio. Inoltre l’esilio è in Venere. Il segno opposto allo scorpione è il Toro mentre l’elemento di maggior rilievo è Acqua. Ma torniamo adesso a vedere la donna scorpione e capiamo di cosa stiamo parlando e delle sue caratteristiche.

Donna scorpione: caratteristiche

Andando dunque a capire quali sono le caratteristiche della donna scorpione iniziamo con il dire che si tratta di una persona sempre molto misteriosa e che ama veramente alla follia il segreto. Attenzione perchè non scopre mai il proprio gioco ed è sempre molto attiva quando si tratta di difendersi.

Inoltre ha un intuito veramente molto sviluppato ed ha una personalità istintiva e soprattutto impulsiva. La donna scorpione è molto permalosa ed è anche molto volenterosa nel portare a termine i propri scopi ed obiettivi. Ha una forte capacità nel voler primeggiare ma bisogna far attenzione alle sue manifestazioni emotive: essa infatti riesce a mettere su un gran bel teatrino quando si tratta di portare a termine i propri obiettivi prefissati.

Il partner ideale dello Scorpione non è uno. Le affinità migliori sono date dai segni di terra ovvero Toro, Capricorno e Vergine. Questi infatti hanno la miglior compatibilità con il segno d’acqua scorpione.