Vivere una relazione sentimentale non è mai facile, sopratutto una volta “passato l’entusiasmoe iniziale” e iniziata la vita di tutti i gironi, dominata spesso dalla routine. Condividere il proprio tempo con un’altra persona evidenzia in molti casi la nostra vera natura e ciò comporta una serie di problematiche eventuali come l’eccessiva “presenza” fisica ma non solo nei confronti della controparte. Per gelosia, preoccupaizone, volontà di essere sempre presenti, ma non solo, fino ad apparire realmente stancanti ed asfissianti. Quali sono secondo lo zodiaco i segni “degni” di questa terminologia.

Segni zodiacali: quali sono quelli più “asfissianti” dello zodiaco? Eccoli!

Cancro

Tanto è entusiasta anche solo nell’idea di avere una relazione e tanto appare preoccupato nel perderla: Cancro non comprende fino in fondo che avere un partner dovrebbe portare ad un senso di rilassatezza e non di preoccupazione: per questo appare un po’ paranoico, mediamente geloso e portato ad essere sempre presente se non fisicamente, almeno “idealmente” nella vita della controparte.

Scorpione

E’ molto appassionato, forse a tratti anche troppo: non è così geloso ma vuole essere sempre il soggetto numero 1 per la compagna/il compagno. Non è così invadente in modoo evidente ma la sua presenza deve essere coostante, attraverso i messaggi, ma anche la presenza fisica, Scorpione deve far sempre intuire che lui c’è, ed è quello più importante per il partner.

Toro

Se si è alla ricerca di un compagno fedele, Toro è degno di nota: difficilmente pensa anche solo lontanamente all’eventualità di tradire, di contro è sempre concentrato verso il partner, con anche qualche mania di controllo decisamente invadente.