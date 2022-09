Mangiare fagiolini ogni giorno: ecco cosa succede al nostro corpo

Mangiare i fagiolini ogni giorno può fare male? Se sei ghiotto di fagiolini e tenderesti a portarli a tavola tutti i giorni, faresti bene a saperne di più. Non tutti sono a conoscenza, per esempio, del fatto che i fagiolini non sono verdure vere e proprie, ma legumi. Si tratta, infatti, dei baccelli dei fagioli non maturi e come ogni tipo di legume sono ricchi di fibre e vitamine.

Ecco cosa può succedere a mangiare fagiolini ogni giorno

È possibile mangiare i fagiolini ogni giorno senza correre rischi per la salute. Sebbene siano dei legumi e appartengano alla stessa famiglia dei fagioli, i fagiolini contengono poche proteine e pochi carboidrati. (2,1 grammi di proteine e 2,4 grammi di carboidrati). In compenso sono composti di gran parte di acqua, circa il 90 per cento. Questa particolare composizione fa di loro dei legumi ipocalorici e per questo motivo possono essere mangiati anche tutti i giorni senza conseguenze sulla salute.

Inoltre, i fagiolini sono ricchi di fibre, vitamine (A, C, K) e di acido folico. Questi incredibili legumi contengono una buona percentuale di minerali, tra i quali ferro, magnesio, potassio, manganese e calcio. Per tutte queste ragioni, i fagiolini possono essere mangiati da chiunque, anche da obesi o da chi soffre di diabete, senza ripercussioni sulla mass muscolare o sulla glicemia.

Proprietà dei fagiolini

I fagiolini sono un contorno salutare, adatto anche a chi deve dimagrire, soffre di diabete o deve nutrirsi solo di cibo ipocalorico. Quali benefici portano in fagiolini, se introdotti ogni giorno, nella propria dieta alimentare?

Sono alimenti diuretici. La buona percentuale di potassio contenuta fa sì che favoriscano l’eliminazione dei liquidi in eccesso. Per questa ragione sono preziosi alleati per chi deve combattere la ritenzione idrica.

Sono facilmente digeribili. I fagiolini si digeriscono con facilità, per cui aiutano l'apparato digerente a lavorare senza sforzo.

Svolgono un efficace ruolo antiossidante. Sono nemici giurati dei radicali liberi, la prima causa di invecchiamento cellulare, grazie alla presenza di vitamina A, C, ai sali minerali, a sostanze antiossidanti come il beta carotene e la luteina.

Contrastano la comparsa di osteoporosi. La vitamina K consente un miglior assorbimento del calcio che, come sappiamo, combatte la fragilità delle ossa.

Rafforzano le difese immunitarie. I fagiolini contengono una buona quantità di vitamina C e per questo motivo irrobustiscono il sistema immunitario.

I fagiolini contengono una buona quantità di vitamina C e per questo motivo irrobustiscono il sistema immunitario. Aiutano l’intestino. La presenza di fibre favorisce un buon funzionamento dell’intestino, contrasta la stipsi, protegge il colon e aiuta chi soffre di colesterolo alto.

Controindicazioni dei fagiolini

Mangiare i fagiolini ogni giorno non comporta particolari controindicazioni, per tutte le ragioni indicate finora. Per trarre il maggiore vantaggio da questi alimenti è bene introdurli nella propria dieta con il giusto equilibrio, senza esagerare. I fagiolini possono risultare nocivi solamente a chi è allergico o intollerante. In questo caso, se ingeriti, potrebbero provocare gonfiore e mal di stomaco, ma si tratta di casi molto rari.

Comunque, prima di cuocerli e portarli a tavola è sempre bene lavarli con attenzione, affinché perdano ogni traccia di sporcizia e bollirli. I fagiolini non vanno mai mangiati crudi, perché contengono la fasina, una sostanza tossica per il sangue che si dissolve durante la cottura dei legumi.

Quando vai a comprare i fagiolini dovresti orientarti sulle varietà biologiche, perché alimenti più sani e genuini. In tutti i casi, dovresti guardare con cura l’aspetto che risulti verde, maturo e sodo, senza strane macchie o ammaccature varie. Sebbene siano alimenti prodotti con il caldo, potrete trovarli anche in autunno e in inverno nei negozi, soprattutto tra i surgelati.

In commercio esistono molte varietà di fagiolini: verdi, gialli, viola, striati, piccoli o grossi. Non temere di sbagliare a sceglierli! L’aspetto cambia in base alla coltivazione, ma tutti conservano le loro proprietà e tutti i nutrienti più importanti.