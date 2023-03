Quando seminare la viola? Questo il periodo ideale

Il bello di coltivare la Viola è la possibilità di scegliere tra numerose varietà di questa piantina, solitamente utilizzata come stagionale. A seconda della varietà, i fiori possono avere infinite sfumature e colori.

Fiorisce dall’autunno all’inizio della primavera in aiuole, ma si può coltivare anche in vasi e ciotole. Le radici non richiedono profondità, quindi si possono usare anche ciotole basse o cassette di piccola dimensione.

Quando seminare la Viola? Ecco il periodo ideale

La semina della Viola va eseguita da i mesi di luglio fino a settembre o anche tra marzo ed aprile. Se si parte da una piantina già cresciuta, si può trapiantare tra settembre e ottobre oppure tra febbraio e marzo. E’ resistente anche alle temperature fredde, infatti sopporta anche le nevicate e non ha paura nemmeno delle piogge.

Se si acquistano piantine già cresciute, il trapianto va fatto al momento dell’acquisto. Per la coltivazione in vaso bisogna scegliere un terriccio universale di qualità e sul fondo del contenitore va steso uno strato di 5 cm di biglie di argilla espansa per migliorare il drenaggio dell’acqua.

Nelle aiuole, invece va lasciata una buona distanza tra le piante per favorire l’arieggiamento ed evitare lo sviluppo di malattie fungine.

La posizione ideale è in mezz’ombra, ma tollera anche l’ombra piena e le posizioni soleggiate, in inverno.

Irrigazione e concimazione

Se coltivate in giardino per l’irrigazione sono sufficienti le piogge e l’umidità stagionale. Se invece vengono coltivate in vaso, è bene lasciare il terriccio sempre essere appena umido, evitando i ristagni idrici che favoriscono i marciumi.

Se invece si coltivano in vaso è consigliabile nutrire regolarmente le piante, ogni 15 giorni, con concime liquido per piante fiorite da aggiungere all’acqua per irrigazione.

E’ consigliabile togliere i fiori quando appassiscono per dare la possibilità ai nuovo boccioli di fiorire.

Spesso la Viola è ancora in fioritura a maggio dall’autunno precedente in giardino. Se invece si trova in vaso, al termine della fioritura si può trasferire la piantina in un angolo ombreggiato e fresco per aiutarla a superare il caldo estivo.